Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 8/4, có loại hạ xấp xỉ gần 2.000 đồng/lít
GĐXH - Hôm nay (8/4), liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h30 hôm nay (8/4/2026).
Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít.
Xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).
Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h30' ngày 8/4/2026. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h30' ngày 8/4/2026.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran; Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 08/4/2026 và kỳ điều hành ngày 03/4/2026 là: 140,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,460 USD/thùng, tương đương giảm 3,09%); 149,050 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,690 USD/thùng, tương đương giảm 1,77%); 249,505 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 42,315 USD/thùng, tương đương giảm 14,50%); 730,700 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,330 USD/tấn, tương đương giảm 1,53%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.
Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế cho vay lãi suất 0%, không yêu cầu tài sản bảo đảmSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/5/2026, cơ chế cho vay đặc biệt trong hệ thống ngân hàng chính thức được mở rộng với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó nổi bật là mức lãi suất 0%/năm và không yêu cầu tài sản bảo đảm. Quy định này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ thanh khoản, góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống tài chính – ngân hàng trong bối cảnh nhiều biến động.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.
Bộ Công Thương: Chính thức ban hành Thông tư về tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sáchSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư về tạm ứng quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách nhà nước nhằm ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh hiện tại.
3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.
Cần Thơ: Đất vườn bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ, đất phi nông nghiệp tại các xã phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 80m2, đất trồng cây lâu năm tại các phường là 150m2, tại các xã là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Samsung A37 và A36: Xung nhịp 2.75GHz và Galaxy AI có tạo nên đột phá?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Samsung Galaxy A37 5G và A36 đang tạo nên cuộc đối đầu thú vị trong phân khúc tầm trung. Việc hiểu rõ sự khác biệt về chip xử lý và RAM giúp gia đình bạn chọn được thiết bị ưng ý nhất.
Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.
Giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USDGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.