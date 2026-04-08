Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 8/4, có loại hạ xấp xỉ gần 2.000 đồng/lít

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h30 hôm nay (8/4/2026).

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h30' ngày 8/4/2026. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h30' ngày 8/4/2026.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều 8/4/2026.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran; Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 08/4/2026 và kỳ điều hành ngày 03/4/2026 là: 140,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,460 USD/thùng, tương đương giảm 3,09%); 149,050 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,690 USD/thùng, tương đương giảm 1,77%); 249,505 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 42,315 USD/thùng, tương đương giảm 14,50%); 730,700 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,330 USD/tấn, tương đương giảm 1,53%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.