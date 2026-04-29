Giá xăng dầu ngày 29/4/2026: Thay đổi bất ngờ trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
GĐXH - Theo Quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính bắt đầu từ 15 giờ ngày 29/4, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Theo đó, liên bộ quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước như sau: Đối với xăng E5RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít (tăng 792 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.125 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít (tăng 871 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít (tăng 1.475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 20.027 đồng/kg (tăng 1.216 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Mặt hàng
Giá mới
Thay đổi
Xăng RON 95-III
23.751
+871
Xăng E5 RON 92
22.626
+792
Dầu diesel
28.172
+1.475
Dầu mazut
20.027
+1.216
Theo cơ quan điều hành, nguyên nhân do giá xăng dầu thành phẩm thế giới mấy ngày qua thay đổi do giá dầu thô biến động dữ dội. Hiện giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/4/2026 và kỳ điều hành ngày 29/4/2026 là: 126,290 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ; 131,718 USD/thùng xăng RON95; 157,788 USD/thùng dầu diesel 0,05S; 670,078 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.
Hiện, giá bán xăng dầu trong nước so với các nước lân cận tính đến ngày 29/4 vẫn thấp hơn đáng kể.
Về giá xăng: Thái Lan: 34.613 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Ca mpuchia: 33.859 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.616 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.406 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.751 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 32.779 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.146 VNĐ/lít; Lào: 52.208 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.313 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.172 VNĐ/lít.
Ở kỳ điều hành gần nhất, 15 giờ ngày 23/4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.
Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180cst 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
