Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xăng dầu ngày 29/4/2026: Thay đổi bất ngờ trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Thứ tư, 15:35 29/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính bắt đầu từ 15 giờ ngày 29/4, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnh trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, liên bộ quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước như sau: Đối với xăng E5RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít (tăng 792 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.125 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít (tăng 871 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít (tăng 1.475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 20.027 đồng/kg (tăng 1.216 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu ngày 29/4/2026: Biến động bất ngờ trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 15 giờ ngày 29/4, giá xăng dầu hôm nay bán lẻ trong nước đồng loạt bật tăng từ 700 đồng đến hơn 1.200 đồng/ lít, kg (tuỳ loại).

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng

Giá mới

Thay đổi

Xăng RON 95-III

23.751

+871

Xăng E5 RON 92

22.626

+792

Dầu diesel

28.172

+1.475

Dầu mazut

20.027

+1.216

Theo cơ quan điều hành, nguyên nhân do giá xăng dầu thành phẩm thế giới mấy ngày qua thay đổi do giá dầu thô biến động dữ dội. Hiện giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/4/2026 và kỳ điều hành ngày 29/4/2026 là: 126,290 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ; 131,718 USD/thùng xăng RON95; 157,788 USD/thùng dầu diesel 0,05S; 670,078 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Hiện, giá bán xăng dầu trong nước so với các nước lân cận tính đến ngày 29/4 vẫn thấp hơn đáng kể.

Về giá xăng: Thái Lan: 34.613 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Ca mpuchia: 33.859 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.616 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.406 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.751 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 32.779 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.146 VNĐ/lít; Lào: 52.208 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.313 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.172 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu ngày 29/4/2026: Biến động bất ngờ trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 - Ảnh 3.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 29/4/2026).

Ở kỳ điều hành gần nhất, 15 giờ ngày 23/4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180cst 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel về mức hơn 26.000 đồng/lít, xăng RON 95 xuống dưới 23.000 đồng/lítGiá xăng dầu ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel về mức hơn 26.000 đồng/lít, xăng RON 95 xuống dưới 23.000 đồng/lít

GĐXH - Từ 15h ngày 23/4, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 100 - 1.160 đồng/lít/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bến xe Mỹ Đình trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5: Lượng khách tăng nhưng không đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 46 giây trước

GĐXH - Chiều 29/4, theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại Bến xe Mỹ Đình bắt đầu “nóng” lên khi dòng người đổ về ngày một đông hơn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tại khu vực nhà chờ và quầy vé, hành khách lích kích hành lý, tranh thủ lên xe sớm nhằm tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Cùng gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 42 phút trước

GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,5-6%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2-6%/năm.

SUV hạng A giá 323 triệu đồng thiết kế cá tính, công nghệ tối tân, tính năng ngang Kia Sonet, chi trả như Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

Giá cả thị trường - 58 phút trước

GĐXH - SUV hạng A thiết kế hiện đại và loạt công nghệ nổi bật, được đặt lên bàn cân cùng Kia Sonet trong bài toán xe đô thị giá dễ tiếp cận.

Giá iPhone 14 Pro Max giảm cực sốc tới 20 triệu đồng, xứng danh iPhone rẻ, hiệu năng ấn tượng chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max đã giảm hơn 20 triệu, đáng mua nhất lúc này bởi hiệu năng cực kỳ ấn tượng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Trải nghiệm xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang trọng giống Vision, đi 70km/lần sạc được lòng chị em

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ra mắt tại Việt Nam gây chú ý với thiết kế như “Vision thu nhỏ”, giá từ 26,39 triệu đồng, động cơ 2.100W và quãng đường 70 km.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện mới nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Giá vàng hôm nay 29/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Có nơi sáng sớm đã không còn điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: USD đảo chiều tăng, NDT giảm trở lại

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay 29/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ của tỷ giá trung tâm, kéo theo tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Ngược lại, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) quay đầu giảm tại nhiều ngân hàng thương mại.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng trang bị 'đáng gờm' chẳng kém SH, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc giá bình dân mới có ngoại hình khá mạnh mẽ, cá tính, bên cạnh đó, xe còn sở hữu những trang bị rất ‘đáng gờm’.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 29/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Một loại quả đang vào mùa bán đầy chợ Việt giá chỉ hơn chục nghìn đồng/quả, hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe

Sản phẩm - Dịch vụ
Trải nghiệm xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang trọng giống Vision, đi 70km/lần sạc được lòng chị em

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top