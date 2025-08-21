Giấc mơ nghìn năm thành hiện thực: lò phản ứng nhiệt hạch biến thủy ngân thành vàng

Giấc mơ của các nhà giả kim thuật cổ đại có thể sắp trở thành hiện thực khi công ty Marathon Fusion tuyên bố rằng công nghệ lò phản ứng nhiệt hạch của họ có thể biến thủy ngân thông thường thành vàng như một sản phẩm phụ trong quá trình vận hành, với số lượng đủ để các kho vàng lớn nhất thế giới cũng phải ngước nhìn.

Kể từ thời Hy Lạp cổ đại, các nhà giả kim thuật đã theo đuổi mục tiêu học cách tạo ra viên đá hiền giả huyền thoại, cho phép họ biến các kim loại thường như chì, thiếc, sắt, đồng và thủy ngân thành vàng. Sử dụng những kỹ thuật pha trộn hóa học thô sơ với siêu hình học bí truyền, đây vừa là một hoạt động khám phá khoa học vừa là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng.

Tuy nhiên, mặc dù họ đã có nhiều khám phá và đặt nền móng cho hóa học hiện đại, thứ vàng duy nhất mà những nhà giả kim thuật này tạo ra chính là những gì mà những kẻ vô đạo đức trong số họ có thể lừa đảo từ những nhà tài trợ tham lam với giấc mơ làm giàu.

Vào thế kỷ 20, các nhà vật lý đã khám phá ra bí mật của việc biến đổi nguyên tố bằng sức mạnh của nguyên tử, nhưng lượng vàng được tạo ra trong phòng thí nghiệm quá nhỏ và quá trình này quá đắt đỏ đến mức khó có thể đáng để bỏ công sức.

Ngày nay, quá trình biến đổi kim loại có thể trở thành hiện thực thực tế. Và giống như nhiều tiến bộ công nghệ khác hiện nay, đây là lợi ích phụ của một sáng tạo khác.

Theo Marathon Fusion - một công ty chuyên phát triển các thành phần năng lượng nhiệt hạch - lò phản ứng nhiệt hạch tokamak không chỉ có thể tạo ra năng lượng sạch vô hạn mà còn có thể sản xuất 5 tấn vàng từ thủy ngân cho mỗi gigawatt điện được tạo ra.

Lò phản ứng nhiệt hạch dạng tokamak

Nói một cách đơn giản, phương pháp này tương tự như một đề xuất cho phép các lò phản ứng tự sản xuất nhiên liệu tritium của chính mình. Việc này được thực hiện bằng cách lót thành lò phản ứng bằng một lớp lithium. Khi lithium hấp thụ một neutron từ phản ứng nhiệt hạch, nó tách thành một hạt alpha và một nguyên tử tritium.

Nếu bạn thay thế lithium bằng đồng vị thủy ngân-198 rất phổ biến (hoặc tốt hơn nữa là hợp kim lithium/thủy ngân), một neutron nhanh sẽ biến nó thành thủy ngân-197 không ổn định. Sau đó, thủy ngân này trải qua quá trình phân rã electron và biến thành vàng-197. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng hợp kim, cũng sẽ có tritium được tạo ra.

Trong một nghiên cứu gần đây vẫn đang chờ đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học Marathon đề xuất sử dụng thủy ngân đã được làm giàu đến 90% đồng vị mong muốn để có kết quả phản ứng tốt nhất. Sau khi được tiếp xúc với lò phản ứng, hỗn hợp có thể được xử lý bằng hóa chất để tách vàng ra. Vì vàng là một nguyên tố quý hiếm gần như trơ với các phản ứng hóa học này, quá trình tách sẽ tương đối đơn giản.

Về mặt kinh tế, với giá vàng hiện tại khoảng 3.388,50 USD mỗi ounce, 5 tấn mỗi năm sẽ có giá trị khoảng 544.792.869,75 USD (khoảng 540 triệu USD). Con số này sẽ bù đắp được phần lớn chi phí vận hành lò phản ứng nhiệt hạch và còn thừa để có một bữa trưa sang trọng cho những người tham gia.

Điều đáng chú ý là đây không phải là mục tiêu chính của lò phản ứng nhiệt hạch mà chỉ là một sản phẩm phụ trong quá trình tạo ra năng lượng sạch. Việc có thể sản xuất vàng cùng lúc với việc giải quyết khủng hoảng năng lượng toàn cầu khiến công nghệ này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công nghệ lò phản ứng nhiệt hạch vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa được triển khai thương mại rộng rãi. Nhưng nếu Marathon Fusion và các công ty khác thành công trong việc thương mại hóa công nghệ này, chúng ta có thể chứng kiến một cuộc cách mạng không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn trong ngành khai thác vàng.

Giấc mơ của những nhà giả kim thuật cổ đại cuối cùng có thể được hiện thực hóa, không phải bằng phép thuật hay bí kíp huyền bí, mà bằng sự hiểu biết sâu sắc về vật lý hạt nhân và công nghệ tiên tiến. Đây thực sự là một minh chứng cho việc khoa học hiện đại có thể biến những điều tưởng chừng như không thể thành hiện thực.