Giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong rừng 6 ngày do mưa lũ

Trước đó, vào trưa 22/7, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại xã Nhôn Mai và các xã vùng cao miền Tây Nghệ An. Dòng nước dữ đã cuốn trôi nhiều tài sản, bao gồm lồng cá, hoa màu và nhà cửa của người dân ven sông.

Bà Nguyễn Thị Thanh là người làm nghề nuôi cá lồng trên sông Nậm Nơn. Khi lũ đổ về, bà may mắn thoát chết nhờ kịp bám vào một gốc cây ven sông rồi chạy lên sườn núi. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản, bao gồm lồng cá và các khoản đầu tư bằng vốn vay ngân hàng, đã bị cuốn trôi. Bà Thanh buộc phải trú trong rừng khoảng 6 ngày, sống sót nhờ ăn măng và lá rừng.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp khẩn trương với chính quyền địa phương triển khai phương án cứu hộ. Vượt qua dòng nước xiết, lòng hồ đầy rác và cành cây chắn ngang, lực lượng biên phòng và quân y đã mất khoảng 4 giờ vượt sông mới tiếp cận được vị trí bà Thanh mắc kẹt.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết:“Quan điểm của chúng tôi là cứu người là trên hết. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng Biên phòng và chính quyền, sáng nay chúng tôi đã cứu được người phụ nữ mắc kẹt trong rừng gần một tuần qua”.

Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho bà Thanh. Sau sơ cứu và ổn định tâm lý, bà được đưa về trạm biên phòng để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Hiện tại, địa bàn xã Nhôn Mai vẫn đang bị cô lập do tuyến Quốc lộ 16 bị sạt lở nghiêm trọng trên nhiều điểm. Trong khi chờ thông tuyến, các lực lượng vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau lũ.

GĐXH - Trước thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử sau bão số 3, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai nhiều đợt tăng cường hỗ trợ người dân các xã vùng cao khắc phục hậu quả.