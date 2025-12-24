Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao? GĐXH - MC Thảo Vân là người dẫn chương trình duyên dáng của series "Táo quân" - món ăn tinh thần dịp Tết nguyên đán bao năm của người Việt. Cách đây 11 năm, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ MC mắc bệnh teo thùy não, chị gọi vui là bệnh "già sớm", hiện tại, sức khỏe chị ra sao?

Táo quân - Gặp nhau cuối năm là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong "mâm cỗ" tối Giao thừa mỗi dịp xuân về Tết đến. Trong không khí háo hức chào đón Tết Bính Ngọ 2026, mạng xã hội xuất hiện thông tin không có Táo quân.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung cũng úp mở bằng những vần thơ nhỏ xinh: "Giả dụ không có Táo quân/ Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê". Trước dòng chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung, khán giả đã bày tỏ sự băn khoăn và tò mò. Nhiều người tiếc nuối khi năm nay không có món ăn truyền thống trong "mâm cơm" Tết.

Hình ảnh những nhân vật thân quen trong dàn Táo "cưỡi cá chép" về chầu Ngọc Hoàng trong Táo quân - Gặp nhau cuối năm.

Trước những trăn trở của khán giả, PV Gia đình&Xã hội đã liên lạc với NSƯT Chí Trung - một trong những Táo đời đầu và có thâm niên trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Anh cho biết hiện anh chưa nhận được thông tin nào từ phía chương trình liên quan đến việc Táo quân không thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, Táo Giao thông Chí Trung cũng nhận định có thể sẽ nhiều sự thay đổi.

Còn Táo Y tế Vân Dung thì chia sẻ: "Chúng tôi chưa nhận được thông báo gì. Như mọi năm, dàn Táo thường bắt đầu tập từ giữa tháng 1. Năm nay cũng vậy, chúng tôi đang chờ lịch "triệu tập" lên chầu".

Về những thông tin trên mạng xã hội, NSƯT Chí Trung khuyến cáo khán giả không nên tin vào những fanpage hay kênh thông tin thiếu uy tín. Ví dụ khi đợt gần đây có hình ảnh NSND Công Lý trong dàn Táo, NSƯT Chí Trung cho biết đó là hình ảnh từ cách đây nhiều năm rồi. Hiện tại, NSND Công Lý vẫn đang điều trị và chăm sóc sức khỏe. "Cô Đẩu" vẫn chưa có thông tin gì về việc tham gia Táo quân 2026.

NSƯT Chí Trung khuyến cáo khán giả nên nghe các thông tin chính thống về Táo quân.

Thực tế, trước khi có thông tin Táo quân 2026 sẽ không chiếu thì trong lịch sử chương trình Gặp nhau cuối năm cũng có một năm dừng phát sóng. Cụ thể vào ngày 21/11/2019, Táo Quân đã được thông báo tạm dừng sản xuất và phát sóng, và được thay thế bằng phiên bản mới "Làng Vũ Đại thời hội nhập" vào năm 2020.

"Làng Vũ Đại thời hội nhập" là phiên bản mới sau khi Táo Quân tạm ngừng phát sóng, Làng Vũ Đại thời hội nhập xoay quanh câu chuyện của làng Vũ Đại trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, được thể hiện qua các nhân vật quen thuộc bước ra từ những tác phẩm văn học hay điển tích sân khấu nổi tiếng, có mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo cuộc sống làng quê. Phiên bản này không tổng kết những vấn đề nóng của xã hội diễn ra trong năm như Táo Quân mà chỉ lướt qua một số vấn đề dân sinh và các hiện tượng truyền thông xã hội.

Sau khi phát sóng một số duy nhất vào ngày 24/1/2020 (30 Tết Canh Tý), phiên bản đã được thay thế trở lại bằng Táo Quân sau khi có thông báo chính thức về việc phát sóng vào năm 2021.