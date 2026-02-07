Tin vui của Việt Hương ở tuổi 50

Mới đây, Việt Hương hạnh phúc thông báo chuỗi tin vui nối dài, đó là những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp điện ảnh của mình. "Hôm trước nhận cúp đủ bộ ăn Tết. Xin cảm ơn đến giải Ngôi Sao Xanh quá chu đáo", nữ nghệ sĩ thông báo. Dòng trạng thái tuy ngắn gọn nhưng đánh dấu một cột mốc hiếm có trong sự nghiệp của Việt Hương ở tuổi 50.

Trước đó, tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), Việt Hương đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh với vai diễn Hai Nhị trong bộ phim "Chị dâu". Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi giải thưởng được bình chọn bởi Hội đồng nghệ thuật – thước đo khắt khe của giới chuyên môn.

Việt Hương chia sẻ hình ảnh chứng nhận vinh danh nhờ vai Hai Nhị trong "Chị dâu".

Trên sân khấu nhận giải, Việt Hương không giấu được xúc động và gửi lời tri ân sâu sắc đến ê-kíp phim, ban giám khảo và khán giả. "Hai năm vừa qua là giai đoạn bùng nổ của điện ảnh Việt. Ngoài sự chăm chỉ và nỗ lực, điều may mắn lớn nhất của tôi là được khán giả yêu thương", Việt Hương bày tỏ.

Với cô, chiếc cúp không chỉ là sự ghi nhận cho một vai diễn xuất sắc mà còn là phần thưởng cho quyết định dám bước ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi hình ảnh nghệ sĩ hài quốc dân mà cô từng gắn bó lâu nay.

Năm 2025 thực sự là "mùa quả ngọt" hiếm có trong sự nghiệp điện ảnh của Việt Hương. Trước giải Ngôi Sao Xanh, vai Hai Nhị trong "Chị dâu" đã giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF 2025). Không dừng lại ở đó, tối 15/1, Việt Hương tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2025 – giải thưởng nghề nghiệp uy tín do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Việc cùng một vai diễn giúp Việt Hương liên tiếp chiến thắng tại ba giải thưởng điện ảnh lớn chỉ trong thời gian ngắn được xem là thành tích hiếm thấy. Nhân vật Hai Nhị – người phụ nữ gia trưởng, mang nội tâm phức tạp, vừa gồng gánh gia đình vừa đối diện với bệnh tật – đòi hỏi sự tiết chế cảm xúc, chiều sâu diễn xuất và bản lĩnh nghề nghiệp. Vai diễn không cần những lời thoại nặng nề mà ghi dấu ấn qua ánh mắt, nhịp thở và những khoảng lặng đầy ám ảnh.

Chuỗi thành tích điện ảnh của Việt Hương trong năm 2025.

Chia sẻ với truyền thông, Việt Hương cho biết thành công lần này là nguồn động viên lớn khi cô dám rẽ hướng sang những vai diễn tâm lý, gai góc, ít tiếng cười. "Tôi đang ở tuổi 50 và vẫn còn rất nhiều năng lượng để làm nghề. Với tôi, mỗi vai diễn là một lần dấn thân nghiêm túc," nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng, Việt Hương còn được đồng nghiệp và khán giả nhắc đến như một nghệ sĩ bền bỉ với sân khấu. Cô đầu tư và duy trì hoạt động tại Sân khấu Trương Hùng Minh, đồng thời mở lớp đào tạo diễn xuất cho thế hệ trẻ. Với Việt Hương, sân khấu vẫn là nơi giữ lửa nghề, còn điện ảnh là không gian để thử thách và làm mới bản thân.

Phía sau ánh hào quang, nữ nghệ sĩ thừa nhận thành công của mình có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình, đặc biệt là người bạn đời – nhạc sĩ Hoài Phương. Sự đồng hành thầm lặng ấy giúp Việt Hương yên tâm dấn thân vào những dự án dài hơi, đòi hỏi nhiều thời gian và tâm sức.