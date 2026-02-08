Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Trong tập 4 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, diễn viên Hồng Đăng đánh dấu sự trở lại đóng phim truyền hình sau 4 năm ngừng hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên đóng vai Khang - người tình của mẹ kế Chi (Hoàng Hà). Trong phân cảnh thoáng qua với diễn viên Quách Thu Phương, cả hai là người tình của nhau và có tác động xấu đến nhân vật Chi về sau.

Trong phim, nhân vật Khang được xây dựng với hình ảnh một người đàn ông đào hoa, đểu cáng và thường xuyên lừa dối trong các mối quan hệ tình cảm. Khác với những vai chính diện quen thuộc trước đây, lần này Hồng Đăng xuất hiện với tạo hình lãng tử, phong cách có phần khác lạ, đồng thời thường xuyên đóng cặp cùng các diễn viên trẻ trong vai tình trẻ, khiến hình tượng của anh trở nên mới mẻ nhưng cũng gây tranh luận.

Khang sớm bộc lộ bản chất là một "phi công trẻ" có lối sống thực dụng, lăng nhăng và được khắc họa với hình ảnh "trai đểu".

Cảnh quay có Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược.

Sau khi xuất hiện trong "Đồng hồ đếm ngược", Hồng Đăng đã gây chú ý và tạo ra những tranh luận trên một số diễn đàn phim Việt. Số đông khán giả ủng hộ Hồng Đăng trở lại đóng phim truyền hình vì diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Trong bối cảnh phim giờ vàng không có nhiều lựa chọn mới mẻ cho vai nam chính, thứ chính, Hồng Đăng là cái tên được nhiều người nhớ đến sau một loạt vai diễn thành công trước đây.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác của khán giả cho rằng Hồng Đăng và Quách Thu Phương không hợp đóng tình nhân do chênh lệch về tuổi tác. Bên cạnh đó, việc biến một Hồng Đăng "soái ca" trở thành nhân vật "phi công" thực dụng, đào mỏ khiến khán giả hụt hẫng vì mất đi hình tượng trước đây. Một số ý kiến cho rằng sau những ồn ào về đời tư, việc xuất hiện trở lại của Hồng Đăng sẽ không được đón nhận như những diễn viên khác...

Vai Khang thuộc tuyến phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược".



Được biết, sự kết hợp giữa Hồng Đăng và Quách Thu Phương nằm trong ý đồ của đạo diễn nhằm tạo ra các nút thắt kịch tính, đồng thời phản ánh lối sống và lựa chọn mang tính thực dụng của một số nhân vật trong phim. Việc để Hồng Đăng đảm nhận vai phản diện được xem là bước đi khác biệt, góp phần làm đa dạng màu sắc nhân vật trong "Đồng hồ đếm ngược".

Diễn viên Hồng Đăng sinh năm 1984, từng được ví như "Nam thần" phim VTV khi tham gia một số phim như: "Cầu vồng tình yêu", "Người phán xử", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hướng dương ngược nắng"... Bộ phim cuối cùng nam diễn viên tham gia là "Thương ngày nắng về".