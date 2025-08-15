Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa' GĐXH - Vân Hugo từng là MC nổi tiếng qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia' nhưng sau đó cô gặp biến cố về căn bệnh liên quan đến dây thanh quản đến mức suýt mất sự nghiệp. May mắn, cô vượt qua và hiện tại có cuộc sống viên mãn.

MC Thảo Vân là thành viên không thể thiếu trong chương trình "Táo quân"

MC Thảo Vân không được đào tạo nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp nhưng nhờ tích cực tham gia công tác đoàn, hội thời sinh viên nên mới bén duyên và thành công đến vậy.

MC Thảo Vân sinh ra trong một gia đình khó khăn có đến 8 người con tại Lạng Sơn. Mẹ của chị là một người phụ nữ tần tảo và hết lòng hi sinh cho gia đình. Qua lời kể của nữ MC, mẹ chị hiện lên là mẫu người thích khoe những thành tựu nho nhỏ của người thân trong gia đình, đặc biệt "con cái làm được gì mẹ rất đỗi tự hào".

MC Thảo Vân là người dẫn chương trình duy nhất của "Táo quân" cho đến hiện tại.

Thế nhưng bà chưa từng có cơ hội được nhìn thấy cô con gái út đứng trên sân khấu mà đã vội ra đi. Đây chính là điều nuối tiếc nhất trong đời của MC Thảo Vân bởi chị luôn muốn mẹ tự hào về cô con gái nhỏ đã được lên tivi và được nhiều người biết đến.

Nổi tiếng từ vai trò người dẫn chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và "Táo quân", MC Thảo Vân chia sẻ đó là sự may mắn đối với cô khi có cơ hội được dẫn dắt một chương trình hay, vào một thời điểm chưa có nhiều chương trình giải trí bùng nổ như bây giờ. Thời điểm đó, Gặp nhau cuối tuần còn là một chương trình đặc biệt và được mọi người dành rất nhiều sự quan tâm.

Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi cuối năm, nhiều người lại hỏi MC Thảo Vân rằng đã quay "Gặp nhau cuối năm chưa", năm nay có hay không, điều đó có nghĩa là các khán giả đã coi chị như một thành viên của chương trình này, khiến Thảo Vân vô cùng hạnh phúc.

MC Thảo Vân giữ sắc vóc trẻ trung ở tuổi U60.

Cũng chính "Táo quân" đã se duyên cho MC Thảo Vân và NSND Công Lý đến bên nhau. Và hiện tại, dù chia tay họ vẫn giữ nguyên tình cảm nghệ sĩ. Trong thời gian nam nghệ sĩ gạo cội gặp trọng bệnh, MC Thảo Vân cũng rất nhiều sự quan tâm cho chồng cũ. Mới đây trong hậu trường Táo quân 2023, MC Thảo Vân cũng dành lời hỏi thăm, thoải mái trò chuyện trong hậu trường. Điều đó khiến người xem thêm ngưỡng mộ mối quan hệ của cả hai.

MC Thảo Vân vượt qua bệnh teo thùy não với tinh thần lạc quan

Có một sự nghiệp thành công, một cuộc sống khá bình yên sau ly hôn nhưng ít ai biết MC Thảo Vân từng mắc một căn bệnh gây ảnh hưởng đến công việc. Cụ thể, năm 2014, nữ MC quê Lạng Sơn bị bệnh teo thùy não.

Thời điểm đó, MC Thảo Vân khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh để mặt mộc lúc đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Lời tâm sự: "Chiến binh mùa xuân! Lại khám! Nói chung là bệnh già thôi, nhưng bác sĩ bảo mình già hơi nhanh so với tuổi". Trước những lời hỏi thăm của mọi người, nữ MC gạo cội vẫn lạc quan vui vẻ. Chị đã vượt qua bệnh trong 11 năm ra sao?

MC Thảo Vân lạc quan vượt qua bệnh "già sớm".

Điều trị và uống thuốc theo đơn của bác sĩ

MC Thảo Vân chia sẻ với báo chí ở thời điểm đó rằng đây là bệnh nhẹ và không cần phải "làm quá" lên. Chị chỉ cần uống thuốc theo đơn của bác sĩ và thăm khám đầy đủ". Trên trang cá nhân, chị cũng nhắn nhủ đến khán giả của mình: "Cám ơn cả nhà quan tâm, bệnh tình cũng không có gì ghê gớm đâu ạ, thuốc thang tí là ổn".

Đến hiện tại, sau 11 năm sống chung với căn bệnh này, MC Thảo Vân vẫn làm việc bình thường. Chị vẫn cống hiến cho khán giả những chương trình hay và ấn tượng.

Tinh thần lạc quan vui vẻ

Mặc dù có những lúc hay quên, chị vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và không để bệnh tật ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

MC Thảo Vân và con trai.

MC Thảo Vân cũng chia sẻ rằng, mặc dù có những lo lắng về tương lai, chị luôn cố gắng sống tích cực, tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và không để nỗi sợ hãi chi phối. Chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần lạc quan và yêu đời của mình.