Nữ NSND mang hàm Đại tá khoe mái tóc bạc 'gây sốt'

Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80 GĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.

Mới đây, Thu Quế – nữ NSND mang hàm Đại tá đã chia sẻ hình ảnh của mình trong bộ quân phục trang nghiêm kèm theo dòng trạng thái: "Cô Bộ đội làm nhiệm vụ tại cơ quan. Tóc mới của cô cũng tạm phải không ạ". Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, không chỉ bởi vẻ ngoài nghiêm túc, trang trọng của một quân nhân mà còn vì mái tóc bạc đặc trưng của chị.

Lâu nay, mái tóc bạc của nữ nghệ sĩ vẫn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ khán giả. Thu Quế từng tâm sự với Báo Gia đình & Xã hội về lý do chị chọn để tóc bạc tự nhiên dù chưa đến tuổi 60.

NSND Thu Quế gây chú ý với hình ảnh đón xuân Bính Ngọ.

"Tôi ở trong nhóm Tóc bạc lấp lánh đấy (cười). Nhiều người sợ xấu nên đi nhuộm tóc, còn tôi thì không. Tôi muốn tóc khỏe, da đầu khỏe vì trong mười mấy năm hồi chưa để tóc bạc, tóc tôi thường xuyên bị khô, cứng… nhất là mỗi khi phải phủ bạc ở chân tóc. Sau đó, cứ vài tháng phải nhuộm tóc phủ bạc một lần rất tốn thời gian và mất công sức", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Thu Quế cũng từng kể, lần gần đây khi chị đi cắt kiểu tóc tém, có người nhận xét "trẻ không ra trẻ, già không ra già", nhưng chị chỉ nhẹ nhàng cười đáp: "Mỗi người có một cách nhìn, người ta khen thì vui, chê cũng chẳng sao. Quan trọng là mình thấy bình yên với lựa chọn của mình. Hơn nữa, đã là lính không sợ khổ, sợ xấu, tóc có bạc cũng phải chấp nhận".

NSND Thu Quế ngày xưa và bây giờ.

Chị tự hào với mái tóc bạc tự nhiên của mình.

NSND Thu Quế hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang hàm Đại tá. Dù đã bước sang tuổi 58, NSND Thu Quế được nhận xét vô cùng trẻ trung. Ngoài nhan sắc trời phú, chị chăm chỉ tập luyện và duy trì chế độ ăn uống khoa học để có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Ít ai biết, thuở mới đôi mươi, nữ nghệ sĩ từng lọt Top 10 Người đẹp Hà Nội năm 1989.

Không chỉ thế, NSND Thu Quế còn có cuộc hôn nhân viên mãn với NSƯT Phạm Cường - Nguyên là Giám đốc Điện ảnh Quân đội, gương mặt quen thuộc của phim: Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim, Lằn ranh,...

NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường kết hôn năm 1995 và được nhận xét đẹp đôi với cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 30 năm. Những bức ảnh của hai vợ chồng luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.