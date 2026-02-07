Tùng Dương 2025: Sự nghiệp rực rỡ và thăng hoa

Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung GĐXH - Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có một năm phát triển rực rỡ. Cả mới đây lại cùng đón nhận thêm tin vui.

Tùng Dương gặt hái được nhiều thành tựu lớn trong năm 2025

Năm 2025 có thể nói là một năm thăng hoa trong sự nghiệp của ca sĩ Tùng Dương. Tháng 5, divo nhạc Việt được vinh danh giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards), hạng mục dành cho những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn và kết nối âm nhạc quốc tế.

Được biết, anh là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại sự kiện này. Tại lễ trao giải ở nhà hát ROHM Kyoto ngày 21-22/5/2025, Tùng Dương đã biểu diễn các ca khúc tôn vinh văn hóa Việt Nam như "Một vòng Việt Nam" và Quốc ca trong trang phục áo dài.

Tùng Dương tại giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 - Music Awards Japan".

Nói về cảm xúc khi nhận được giải thưởng đặc biệt này, Tùng Dương đã chia sẻ với Gia đình&Xã hội: "Tôi cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc và không tin vào tai mình khi nhận được thông tin về giải thưởng âm nhạc danh giá nhất Nhật Bản "Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 - Music Awards Japan". Và đó là giải "International Special Awards" – một hạng mục của giải thưởng trên. Đây là một niềm vui lớn với bản thân Tùng Dương và người hâm mộ khi trở thành người nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận được vinh dự này".

Tiếp sau giải thưởng này, Tùng Dương ra mắt đĩa than "The Voice - Timeless". Đĩa than là tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được Tùng Dương thực hiện một cách trau chuốt, công phu như món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành tặng khán giả. Tiết lộ với báo giới, anh không chỉ đầu tư công sức mà còn mất cả tiền tỷ cho dự án đĩa than này.

Tùng Dương giành giải Mai Vàng lần thứ 31.

Nói về nguyên nhân giờ mới ra mắt đĩa than dù đã hoạt động âm nhạc hơn 2 thập kỷ, Tùng Dương cho biết thú chơi đĩa than là điều rất xa xỉ, vừa tốn sức, vừa tốn điều kiện, vừa tốn chất xám mày mò, tốn kém nhiều thứ. Để mua bộ dàn, loa phát ra âm thanh hi-end cũng tốn kém. Nên nếu nói về chuyện đẳng cấp cũng đúng, không sai vì đó là cuộc chơi tốn kém của cả người chơi lẫn người thực hiện.

Những ngày cuối năm 2025, Tùng Dương đón nhận tin vui khi liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng khác nhau. Cụ thể: Anh được vinh danh với giải thưởng "Ca sĩ của năm" tại Mai Vàng 2025 do báo Người lao động tổ chức, diễn ra tối 29/1 tại Nhà hát TPHCM. Đây là hạng mục mới trong hệ thống giải thưởng, với mục đích tôn vinh ca sĩ có nhiều hoạt động nổi bật, đóng góp tích cực trong lĩnh vực âm nhạc năm qua. Giải được quyết định bởi Hội đồng Nghệ thuật, Ban chỉ đạo, BTC giải.

Tùng Dương hát tại lễ trao giải "Làn sóng xanh".

Tại giải thưởng "Làn sóng xanh", anh còn giành cú đúp giải thưởng ở 2 hạng mục: Top 10 ca khúc được yêu thích năm 2025, giải thưởng Đặc biệt dành cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Tùng Dương trong suốt một năm qua.

Tùng Dương lao động nghiêm túc với nghề

Tùng Dương trong suốt 20 năm ca hát, anh được giới chuyên môn cùng khán giả đánh giá là một nghệ sĩ lao động nghiêm túc với nghề. Ví dụ như việc anh ra mắt đĩa than "The Voice - Timeless" cũng thể hiện sự chỉn chu trong mỗi sản phẩm nghệ thuật. Anh nói: "Với đĩa này, concept đầu tiên, tôi quay về nguyên bản, hát những gì người xưa tôn vinh. Nếu mọi người để ý sẽ thấy con đường âm nhạc của tôi luôn song hành: "Sáng tạo – tôn vinh – sáng tạo", đó là ý niệm và con đường lựa chọn của Tùng Dương. Có tôn vinh thì phải có sáng tạo và ngược lại. Chỉ cần còn đủ sức, tôi còn thực hiện".

Tùng Dương lúc mới vào nghề.

Trong thời buổi công nghệ số, có rất nhiều kỹ thuật hỗ trợ cho ca sĩ bớt vất vả hơn nhưng Tùng Dương vẫn luôn đau đáu với nghề. Anh tận tụy với từng sản phẩm và nỗ lực trong việc cống hiến để tạo ra những ca khúc ý nghĩa phục vụ khán giả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thị trường âm nhạc đang bị ảnh hưởng bởi công nghệ AI. Đã có rất nhiều ca khúc do AI viết lời và đang hot trên mạng xã hội.

Với Tùng Dương, anh không chọn anti AI và anh đã sử dụng công nghệ vào âm nhạc từ lâu. Ví dụ như năm 2009, Tùng Dương sản xuất album "Liti" anh đã thực hiện với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam bên Đức đã sử dụng DJ với giao hưởng. Hoặc với ca khúc "Con cò" trong "Bài hát Việt" năm đấy cũng được giải, xuất hiện trong album riêng mà anh thực hiện, vừa có dàn dây, vừa có nhạc điện tử.

Tùng Dương cũng khẳng định đến giờ công nghệ AI và công nghệ đã nở rộ rồi, AI có thể làm nhạc, sáng tác hộ luôn, không cần phải dùng đến chất xám của mình, thậm chí có thể hát luôn mà không cần đến ca sĩ.

Tùng Dương luôn nỗ lực với nghề để gặt hái thành công.

Tuy nhiên, anh vẫn muốn là một nghệ sĩ tận tâm với nghề bằng trái tim nồng nhiệt với âm nhạc. Anh đã từ chối hát ca khúc do AI sáng tác. "Vừa rồi có vài bài "hot hit", "viral" không phải do người thật sáng tác. Thú thật là cũng có một vài chương trình mời Tùng Dương hát "cover" mấy bài đó nhưng tôi từ chối, vì mình là nghệ sĩ - con người, muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, do nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tự làm ra. Còn yếu tố AI chỉ bổ trợ, hỗ trợ cho họ hoàn thiện chứ không phải sử dụng hết AI sáng tác hay AI hát", Tùng Dương thẳng thắn nói.

Tùng Dương chỉ muốn cố hết sức, đóng góp hết mình cho nghệ thuật và chính điều đó mới tạo nên một Tùng Dương được khán giả yêu mến như ngày hôm nay.