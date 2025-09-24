Mới nhất
Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần

Thứ tư, 07:00 24/09/2025 | Giáo dục
Mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường, tổng số tiết dạy thêm được trả lương không quá 200 tiết/năm học.

Nội dung trên nằm trong Thông tư 21/2025 quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường. Tổng tiền lương dạy thêm giờ cho một năm học bằng tổng số tiết dạy thêm trong năm đó nhân với thù lao của mỗi tiết dạy thêm.

Về thù lao của mỗi tiết dạy thông thường, thầy cô làm việc trong trường mầm non, trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được tính như sau:

Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần - Ảnh 1.

Đối với nhà giáo trong trường đại học, cao đẳng sư phạm, trường đào tạo bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị cấp tỉnh, tiền lương một tiết dạy thông thường được tính như sau:

Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần - Ảnh 2.

Thông tư quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo được tính để trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 tiết. Trường hợp tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của nhà giáo vượt quá 200 tiết do môn học không thể bố trí đủ người giảng dạy thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền.

Thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời điểm có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Kim Nhung
Top