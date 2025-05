Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Tin gió mùa Đông Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (9/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều và đêm 10/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Trên biển:

- Phía Bắc vịnh Bắc Bộ chiều 10/5 gió Đông Bắc cấp 4-5.

- Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: từ đêm 10/5, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo từ chiều 10/5 đến sáng 11/5 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo trong mưa dông nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh đi kèm.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn về, miền Bắc có mưa to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội khả năng có mưa lớn

Theo dự báo thời tiết hôm nay của cơ quan khí tượng, hiện nay trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây gây mưa đang hoạt động trên khu vực huyện Ba Vì, Thạnh Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng sang phía đông.

Cảnh báo: Trong khoảng 10 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này sẽ gây ra mưa rào và có thể có dông cho các huyện nói trên, sau đó có khả năng lan sang các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các quận nội thành khác thuộc thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.