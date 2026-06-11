Giờ sinh Âm lịch của con giáp nữ bị sao đào hoa chiếu mệnh
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ được cho là sở hữu vận đào hoa nổi bật, nhờ tính cách duyên dáng, khéo léo và khả năng tạo thiện cảm.
Con giáp Mão sinh giờ Ngọ Âm lịch: Dịu dàng, tinh tế và đầy sức hút
Theo tử vi, phụ nữ con giáp Mão vốn nổi tiếng với sự nhẹ nhàng, tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Nếu sinh vào giờ Ngọ (từ 11h đến 13h), họ càng được tăng thêm sức hấp dẫn trong các mối quan hệ.
Những người này thường sở hữu phong thái mềm mỏng, cư xử tinh tế và luôn biết cách tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện.
Chính sự dịu dàng ấy khiến họ dễ nhận được sự chú ý từ người khác phái và thường trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ.
Không thích tranh giành hay hơn thua, nữ tuổi Mão sinh giờ Ngọ luôn lựa chọn cách sống hòa nhã và chân thành.
Nhờ đó, họ được nhiều người yêu quý, quý nhân giúp đỡ và gặp không ít thuận lợi trên con đường phát triển sự nghiệp.
Bên cạnh chuyện tình cảm thuận lợi, đây còn là những người có duyên với kinh doanh và các lĩnh vực cần khả năng giao tiếp. Khi kiên trì theo đuổi mục tiêu, họ dễ gặt hái thành công cả về công việc lẫn cuộc sống.
Con giáp Mùi sinh giờ Hợi Âm lịch: Mẫu người của gia đình, đào hoa nhưng chung thủy
Con giáp Mùi thường được đánh giá là hiền lành, giàu lòng nhân ái và luôn mang đến cảm giác ấm áp cho những người xung quanh.
Nếu sinh vào giờ Hợi (21h-23h), họ càng nổi bật bởi vẻ đẹp dịu dàng cùng tinh thần trách nhiệm đối với gia đình.
Nữ tuổi Mùi sinh vào khung giờ này thường rất chu đáo, biết chăm lo cho người thân và luôn đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu.
Họ khéo léo trong cách ứng xử, biết động viên và đồng hành cùng bạn đời trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.
Sự thân thiện và chân thành giúp họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người. Đây cũng là lý do khiến vận đào hoa của họ khá vượng, thường nhận được sự quan tâm và yêu mến từ người khác giới.
Dù có nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm, nữ tuổi Mùi lại là người sống tình nghĩa và đề cao sự chung thủy. Khi đã lựa chọn gắn bó với ai, họ luôn dành trọn tình cảm và sự chân thành cho mối quan hệ đó.
Con giáp Thân sinh giờ Tý Âm lịch: Khéo léo, duyên dáng và biết cách chinh phục lòng người
Theo tử vi, phụ nữ con giáp Thân sinh vào giờ Tý (23h-1h) thường sở hữu khả năng giao tiếp rất tốt. Họ biết cách cư xử khôn khéo, tinh tế và luôn tạo cảm giác thoải mái cho những người ở bên cạnh.
Điểm nổi bật của những người này là phong thái tự tin nhưng không phô trương. Họ biết lắng nghe, quan tâm đến cảm xúc của người khác và luôn ứng xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh. Chính điều đó tạo nên sức hút riêng khó trộn lẫn.
Trong các mối quan hệ tình cảm, nữ tuổi Thân sinh giờ Tý thường khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Họ không thích kiểm soát hay áp đặt mà luôn xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng.
Sau khi kết hôn, họ vẫn giữ được sự duyên dáng và tinh tế vốn có. Nhờ khả năng cân bằng giữa gia đình và cuộc sống cá nhân, họ thường trở thành niềm tự hào của người bạn đời và xây dựng được tổ ấm hạnh phúc, bền vững.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
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