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Sau tuổi 40, phụ nữ khôn ngoan làm 4 điều để cuộc đời viên mãn

Thứ hai, 16:36 08/06/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Hạnh phúc không phải điều quá xa vời. Với phụ nữ, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, cách sống, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, viên mãn hơn.

Sau tuổi 40, phụ nữ khôn ngoan làm 4 điều để cuộc đời viên mãn - Ảnh 1.
Sau tuổi 40, phụ nữ khôn ngoan làm 4 điều để cuộc đời viên mãn - Ảnh 2.Tận tụy chăm bà cụ neo đơn 3 thập kỷ, người phụ nữ rơi vào bi kịch vì bản di chúc

GĐXH - Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một bản di chúc, cuộc sống của gia đình mình lại bị đảo lộn đến vậy.

 

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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