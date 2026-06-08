Sau tuổi 40, phụ nữ khôn ngoan làm 4 điều để cuộc đời viên mãn

21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già hạnh phúc đồng nghĩa với việc có nhiều tiền, nhà cửa đầy đủ và con cháu thành đạt. Thế nhưng các khảo sát mới cho thấy điều khiến người cao tuổi cảm thấy mãn nguyện lại nằm ở những giá trị rất đời thường, thậm chí không thể đo bằng tiền.