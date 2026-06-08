Sau tuổi 40, phụ nữ khôn ngoan làm 4 điều để cuộc đời viên mãn
GĐXH - Hạnh phúc không phải điều quá xa vời. Với phụ nữ, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, cách sống, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, viên mãn hơn.
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GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống hôn nhân, nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại được cho là sinh ra để xây dựng tổ ấm.
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GĐXH - EQ cao không phải năng lực bẩm sinh mà được hình thành từ những tương tác hằng ngày trong gia đình.
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Về già mới nhận ra: Điều quyết định một tuổi già bình yên, không chỉ là tiền hay con cáiGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Con cái hiếu thuận, bạn đời đồng hành hay tiền tiết kiệm dồi dào đều là điều đáng quý. Thế nhưng, để sống vui và sống khỏe khi về già, có lẽ điều quan trọng hơn cả là hiểu được 8 đạo lý mà nhiều người chỉ ngộ ra khi đã bước sang tuổi xế chiều.
Càng yêu càng dại: 4 con giáp dễ đánh mất bản thân vì tình yêuGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - 4 con giáp này thường vì quá chân thành hoặc quá cố chấp mà khiến chuyện tình cảm gặp không ít sóng gió.
Vợ chồng 8X tiết kiệm hơn 11 tỷ đồng, quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 43: Liệu có khả thi?Gia đình - 19 giờ trước
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Người có phúc lớn khi về già thường sở hữu 5 dấu hiệu này: Chỉ cần có 1 điều cũng đáng mừngGia đình - 21 giờ trước
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Họp lớp tại nhà hàng hạng sang, người đàn ông xóa khỏi nhóm chat ngay trong đêm vì đề nghị một điềuGia đình - 21 giờ trước
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4 cung hoàng đạo nam dễ rung động trước người khác dù đã có người yêuGia đình - 23 giờ trước
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Nhiều người con đang mắc phải: 5 điều tưởng là hiếu thảo nhưng lại khiến cha mẹ tuổi già thêm ngột ngạtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người con bước vào giai đoạn "chăm sóc toàn diện" khi cha mẹ già đi. Nhưng đôi khi, sự quan tâm quá mức lại trở thành áp lực khiến người lớn tuổi cảm thấy mình đang dần mất quyền quyết định cuộc sống của chính mình.
Không cần học thêm nhiều, trẻ vẫn có thể trở thành học sinh giỏi nếu duy trì 3 thói quen nàyNuôi dạy con
GĐXH - Nếu được định hướng đúng cách, ngay cả những học sinh có thành tích trung bình cũng có thể cải thiện kết quả và vươn lên dẫn đầu lớp.