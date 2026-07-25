5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương

| Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, 5 con giáp dưới đây nổi tiếng là những anh chàng si tình, một khi đã trao trái tim thì rất khó thay đổi.

Con giáp Hợi: Yêu sâu đậm, khó quên mối tình cũ

5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương - Ảnh 1.

Dù mối quan hệ có kết thúc, con giáp Hợi vẫn thường lưu giữ những kỷ niệm đẹp và rất khó mở lòng với người mới. Ảnh minh họa

Đứng đầu danh sách những con giáp si tình là nam con giáp Hợi. Họ vốn điềm đạm, chân thành và luôn mang đến cảm giác bình yên cho người bên cạnh.

Khi yêu, con giáp Hợi không thích những lời hứa hoa mỹ mà lựa chọn thể hiện tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc trong từng hành động nhỏ.

Dù mối quan hệ có kết thúc, họ vẫn thường lưu giữ những kỷ niệm đẹp và rất khó mở lòng với người mới.

Chính sự thủy chung và chân thành ấy khiến nhiều người cảm phục, dù đôi khi cũng khiến con giáp Hợi phải chịu nhiều tổn thương hơn người khác.

Con giáp Mùi: Đã yêu là không dễ từ bỏ

5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương - Ảnh 2.

Nam con giáp Mùi không dễ buông tay chỉ vì những khó khăn trước mắt mà luôn cố gắng gìn giữ tình yêu đến cùng. Ảnh minh họa

Nam con giáp Mùi gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài hiền lành, thân thiện và luôn biết lắng nghe. Tuy nhiên, bên trong họ lại là người rất kiên định với lựa chọn của mình.

Một khi đã xác định đối phương là người đồng hành, tuổi Mùi sẵn sàng cùng người ấy vượt qua mọi thử thách. Họ không dễ buông tay chỉ vì những khó khăn trước mắt mà luôn cố gắng gìn giữ tình yêu đến cùng.

Sự dịu dàng, tinh tế cùng trái tim son sắt giúp con giáp Mùi trở thành mẫu người yêu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái.

Con giáp Dần: Mạnh mẽ nhưng cực kỳ chung tình

5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương - Ảnh 3.

Ngay cả khi tình yêu không có kết quả như mong muốn, con giáp Dần vẫn thường mang theo những ký ức đẹp và khó quên mối tình cũ. Ảnh minh họa

Bề ngoài mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khi yêu, nam con giáp Dần lại vô cùng nồng nhiệt và hết mình.

Họ chủ động theo đuổi người mình thích, không ngại vượt qua thử thách để chứng minh tình cảm. Nếu đã yêu thật lòng, tuổi Dần sẽ luôn cố gắng bảo vệ và mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Ngay cả khi tình yêu không có kết quả như mong muốn, họ vẫn thường mang theo những ký ức đẹp và khó quên mối tình cũ trong một thời gian dài.

Con giáp Thìn: Kiêu hãnh nhưng mềm lòng trước người thương

5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương - Ảnh 4.

Nam con giáp Thìn coi trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu và luôn cố gắng vun đắp để mối quan hệ bền vững. Ảnh minh họa

Nam con giáp Thìn thường nổi bật bởi sự tự tin và bản lĩnh. Thế nhưng, trước người con gái khiến trái tim rung động, họ lại trở nên vụng về và đầy cảm xúc.

Khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, con giáp Thìn luôn mong muốn che chở, bảo vệ và dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương.

Họ coi trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu và luôn cố gắng vun đắp để mối quan hệ bền vững.

Sự thay đổi tích cực ấy khiến nhiều người bất ngờ và cũng là lý do tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp si tình nhất.

Con giáp Sửu: Chậm yêu nhưng yêu rất bền

5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương - Ảnh 5.

Nam con giáp Sửu luôn đặt sự ổn định và trách nhiệm lên hàng đầu, vì vậy hiếm khi từ bỏ người mình yêu chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ. Ảnh minh họa

Nam con giáp Sửu không giỏi nói lời ngọt ngào hay tạo ra những điều lãng mạn bất ngờ. Tuy nhiên, họ lại ghi điểm bằng sự chân thành và đáng tin cậy.

Khi đã thực sự rung động, con giáp Sửu sẵn sàng nỗ lực hết mình để xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Họ luôn đặt sự ổn định và trách nhiệm lên hàng đầu, vì vậy hiếm khi từ bỏ người mình yêu chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ.

Chính sự chân chất, kiên trì và thủy chung giúp con giáp Sửu trở thành bến đỗ an toàn mà nhiều người mong muốn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 con giáp nam càng yêu càng lụy: Dẫu chia tay vẫn không ngừng nhớ thương - Ảnh 6.Điểm danh các con giáp 'nghiện' làm việc: Sẵn sàng chăm chỉ đến kiệt sức

GĐXH - Không ngại khó, không ngại khổ, những con giáp này luôn nỗ lực hết mình để chinh phục mục tiêu.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi con cái trưởng thành, bận rộn với công việc và gia đình riêng, cha mẹ cũng bước sang một chặng đường mới của cuộc sống. Nếu nhận thấy 3 biểu hiện dưới đây, đó có thể là lời nhắc để cha mẹ chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần, giúp tuổi già bình an, hạnh phúc mà không tạo áp lực cho con cái.

4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Sau một cuộc chia tay hay biến cố trong tình yêu, nhiều người mất rất lâu để chữa lành những tổn thương trong lòng. Thay vì chìm trong cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể từng bước lấy lại sự cân bằng bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả, từ học cách chấp nhận, yêu thương bản thân đến mở lòng với những điều tích cực phía trước.

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.