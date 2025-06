Giờ sinh Âm lịch của người có đường công danh sáng lạn, dễ thăng quan, tiến chức

Theo tử vi, người sinh vào khung giờ Âm lịch này thường không sợ đối mặt với thách thức và khó khăn.

Người sinh vào khung giờ Dần có tính cạnh tranh và dám thử thách bản thân để đạt được mục tiêu.

Người có giờ sinh này có khả năng tư duy nhanh nhạy và sắc bén, giúp họ giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả.

Điều này làm cho họ thích hợp cho các công việc đòi hỏi tư duy logic và sáng tạo.

Người có giờ sinh vào khung giờ Dần thường tốt bụng và chân thành. Họ sống hòa đồng, thân mật, gần gũi với mọi người xung quanh.

Điều này rất có lợi cho sự phát triển của họ ở nơi làm việc, đặc biệt là trong việc mở rộng một số mối quan hệ giữa các cá nhân.

Người có giờ sinh này có chí tiến thủ, đặt ra những mục tiêu tích cực trong tương lai.

Khi quyết định bắt đầu kinh doanh gì, họ có thể nhanh chóng tập hợp một nhóm người để làm việc cùng nhau và tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Người có giờ sinh vào khung giờ Dần sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong sự nghiệp, có triển vọng phát triển.

Người sinh vào giờ Ngọ có tính cách thân thiện và thích giúp đỡ người khác.

Hơn nữa, họ đều là những người có lòng bao dung và thường đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn.

Dù tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng người sinh giờ này được dự đoán sẽ thành công và ấm no khi về già.

Đôi khi họ dễ xúc động và do dự nhưng vì họ tốt bụng và xử lý mọi việc khéo léo nên được mọi người xung quanh quý mến.

Năng lực của người sinh vào giờ Ngọ sẽ được bồi dưỡng và phát triển theo thời gian.

Bởi người sinh giờ Ngọ có tiềm năng phát triển rất lớn, họ ham học hỏi và có thể nhanh chóng tiến bộ.

Khi họ xác định được mục tiêu của bản thân, tiềm năng phát triển của họ sẽ ngày càng tốt hơn.

Họ không chỉ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp xung quanh mà còn gặp được quý nhân phù trợ mang đến cho nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Nhờ đó, vị trí của họ ngày càng vững chắc và khả năng kiếm tiền cũng tốt hơn.

Theo tử vi, giờ Tỵ là thời kỳ "lửa" cao điểm. Lửa tượng trưng cho niềm đam mê, sức sống và trí tuệ nên những người sinh vào thời điểm này được cho là sở hữu những phẩm chất này.

Trong lý thuyết về sự tương sinh và tương khắc của ngũ hành, lửa có thể sinh ra thổ, từ đó tượng trưng cho sự giàu có và ổn định, ngụ ý rằng những người sinh cùng thời có thể có lợi thế bẩm sinh trong việc tích lũy của cải.

Những người sinh vào giờ Tỵ có thành tích khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp tốt.

Họ dám chấp nhận rủi ro và đổi mới, điều này giúp họ dễ dàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Đồng thời, thuộc tính lửa cũng mang lại cho họ khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng, đồng thời có thể dẫn dắt đội đến thành công.

Những người sinh vào giờ Tỵ vui vẻ và nhanh trí. Họ thường có kỹ năng xã hội và mối quan hệ giữa các cá nhân tốt.

Những đặc điểm tính cách này cho phép họ vượt qua cả hai rào cản trong tương tác giữa các cá nhân và thiết lập một mạng lưới liên lạc rộng khắp.

Điều này chắc chắn giúp ích rất nhiều cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân của họ.

Xét về quỹ đạo cuộc sống, những người sinh vào giờ này thường bộc lộ tài năng và tiềm năng phi thường ngay từ khi còn nhỏ.

Thông qua việc học tập và rèn luyện không ngừng, họ có thể tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm phong phú.

Ở tuổi trung niên, sự nghiệp và sự giàu có của họ sẽ đạt đến đỉnh cao.

Người sinh vào giờ Dậu là những người thẳng thắn.

Đôi khi họ có thể làm mất lòng người khác nhưng bản thân người sinh giờ Dậu không có ác ý nên tiếp xúc lâu những người xung quanh có thể hiểu được họ.

Mặc dù có thể xảy ra xung đột bằng lời nói nhưng mọi người đều biết rằng họ là người thẳng thắn nên sẽ bỏ qua.

Tuy nhiên, ở góc độ công việc, sự thẳng thắn này giống như con dao hai lưỡi.

Một mặt có thể giúp họ nhanh chóng nhận ra điểm yếu và khắc phục nhưng mặt còn lại cũng khiến họ gặp khải rủi ro nếu bộc trực quá mức.

Dù gặp khó khăn gì trong công việc, họ luôn dũng cảm nhận trách nhiệm và giúp đỡ những người xung quanh cùng nhau đối mặt.

Khởi đầu họ có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp, nhưng theo thời gian họ sẽ rèn luyện được kỹ năng và cách ứng xử khéo léo.

Khi đó, họ sẽ hình thành được phong cách riêng và nhận được nguồn lực phát triển hiệu quả từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác.

Khi xác định được mình muốn làm gì, triển vọng phát triển của họ sẽ ngày càng tốt hơn. Người có giờ sinh này cũng sớm gặp quý nhân. Sau tuổi 40, họ thăng hoa rực rỡ trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

