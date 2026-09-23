Giờ sinh Âm lịch của người dễ được lòng đồng nghiệp, sự nghiệp rộng mở

Theo quan niệm tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh nét tính cách mà còn phần nào dự báo cách một người xây dựng các mối quan hệ xã hội. Thực tế cho thấy, có những khung giờ sinh gắn liền với tính cách ôn hòa, khéo léo và tinh tế trong ứng xử, nhờ đó họ dễ dàng tạo thiện cảm với người xung quanh, từ môi trường công việc đến cuộc sống thường nhật, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là 3 khung giờ Âm lịch được cho là sở hữu nhiều lợi thế trong giao tiếp và dễ được yêu mến.

Người sinh giờ Dần Âm lịch: Khéo giao tiếp, dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt

Người sinh vào giờ Dần Âm lịch thường biết lựa lời, biết duy trì mối quan hệ và tạo cảm giác thoải mái khi trò chuyện. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào giờ Dần Âm lịch, tức khoảng 3h00 - 5h00, thường được nhận xét là chân thành, nhiệt tình và biết quan tâm đến người khác.

Điểm nổi bật ở họ nằm ở khả năng giao tiếp. Họ không nhất thiết phải là người nói nhiều nhưng thường biết lựa lời, biết duy trì mối quan hệ và tạo cảm giác thoải mái khi trò chuyện. Vì vậy, dù ở môi trường mới, họ cũng có khả năng nhanh chóng hòa nhập và xây dựng được những mối quan hệ tích cực.

Tại nơi làm việc, lợi thế này có thể trở thành một "điểm cộng" đáng kể. Họ dễ nhận được sự phối hợp từ đồng nghiệp, đồng thời tạo được thiện cảm với cấp trên nhờ thái độ làm việc tích cực.

Người sinh giờ Dần thường có mục tiêu khá rõ ràng khi bắt tay vào một việc. Một khi đã xác định hướng đi, họ có xu hướng chủ động tìm kiếm người phù hợp để cùng thực hiện thay vì chỉ dựa vào sức của riêng mình.

Đặc biệt, khi đứng trước một dự án hoặc công việc cần sự phối hợp của nhiều người, khả năng kết nối của họ có thể phát huy mạnh. Nếu biết tận dụng thế mạnh này, họ dễ tạo ra sức mạnh tập thể và mở rộng thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch: Càng trưởng thành càng bộc lộ năng lực

Sự chân thành này giúp người sinh giờ Ngọ tạo được thiện cảm lâu dài. Ảnh minh họa

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch, khoảng 11h00 - 13h00, thường được mô tả là thân thiện, giàu lòng cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ không quá đặt nặng chuyện hơn thua trong các mối quan hệ. Khi gặp đồng nghiệp hoặc người xung quanh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ thường có xu hướng chia sẻ, hỗ trợ trong khả năng của mình.

Sự chân thành này giúp người sinh giờ Ngọ tạo được thiện cảm lâu dài. Dù đôi lúc khá nhạy cảm, dễ xúc động hoặc mất thời gian để đưa ra quyết định, họ thường biết cách xử lý các mối quan hệ một cách mềm mại.

Một điểm đáng chú ý khác là năng lực của họ được cho là có xu hướng phát triển theo thời gian. Họ ham học hỏi, không ngại tiếp thu kiến thức mới và có khả năng tiến bộ nhanh khi tìm được mục tiêu phù hợp.

Khi đã xác định rõ hướng đi, người sinh giờ Ngọ có thể phát huy tốt hơn khả năng của mình. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên hoặc những mối quan hệ tích cực cũng có thể giúp họ tiếp cận thêm cơ hội trong công việc.

Theo tử vi, đây là nhóm người càng tích lũy kinh nghiệm càng dễ tạo dựng vị trí vững vàng. Công việc ổn định hơn cũng mở ra điều kiện thuận lợi để họ cải thiện thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch: Thẳng thắn nhưng càng trải nghiệm càng khéo léo

Người sinh giờ Dậu Âm lịch sẵn sàng nhận trách nhiệm và cùng đồng nghiệp tìm cách giải quyết vấn đề thay vì đẩy phần khó cho người khác. Ảnh minh họa

Người sinh giờ Dậu Âm lịch, khoảng 17h00 - 19h00, là những người thẳng thắn. Đôi khi họ có thể làm mất lòng người khác nhưng bản thân người sinh giờ Dậu không có ác ý nên tiếp xúc lâu những người xung quanh có thể hiểu được họ, theo Phụ nữ mới.

Trong công việc, sự thẳng thắn cũng có hai mặt. Ở khía cạnh tích cực, họ có khả năng nhìn ra những điểm chưa ổn, dám góp ý và không né tránh vấn đề. Khi nhận ra thiếu sót của bản thân, họ cũng có xu hướng nhanh chóng tìm cách sửa đổi.

Nhưng nếu quá bộc trực, họ có thể gặp rắc rối trong giao tiếp, đặc biệt khi làm việc với những người có cách suy nghĩ hoặc phong cách ứng xử khác mình.

Điểm đáng nói là người sinh giờ Dậu thường không dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Họ sẵn sàng nhận trách nhiệm và cùng đồng nghiệp tìm cách giải quyết vấn đề thay vì đẩy phần khó cho người khác.

Có thể thời gian đầu sự nghiệp của họ chưa thật sự thuận lợi. Tuy nhiên, qua mỗi lần va chạm, họ dần tích lũy được kinh nghiệm và học cách nói chuyện, xử lý tình huống tinh tế hơn.

Khi sự thẳng thắn được kết hợp với sự khéo léo, họ có thể hình thành phong cách làm việc riêng và tạo dựng được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, cấp trên cũng như đối tác. Đây cũng là nền tảng giúp con đường sự nghiệp của họ có thêm nhiều cơ hội phát triển.

Theo tử vi, giờ sinh chỉ là một yếu tố tham khảo. Thành công trong công việc vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lực, lựa chọn, thái độ và những nỗ lực thực tế của mỗi người.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.