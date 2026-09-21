Tử vi tháng 8 âm lịch: 3 con giáp Tỵ, Dậu, Sửu vận trình có nhiều chuyển biến đáng chú ý

3 con giáp tài lộc khởi sắc, tình duyên đón tin vui cuối tháng 9/2026 GĐXH – Xem tử vi từ 21/9 - 27/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết 3 con giáp dưới đây có nhiều tín hiệu tích cực, nổi bật ở công việc, tài lộc và chuyện tình cảm.

1. Con giáp Tỵ

Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2026 dự báo, Tam Hợp nâng đỡ nên từ sự nghiệp cho tới tình cảm của con giáp Tỵ đều tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Cuộc sống tháng này của Tỵ năng động, có nhiều niềm vui.

Được nâng đỡ nên Tỵ có cơ hội thăng hoa trong công việc mình làm. Nhìn chung, vì được làm những gì đúng sở thích, năng lực nên người tuổi Tỵ rất tâm trung, say mê sáng tạo và khám phá quên cả thời gian.

Con giáp Tỵ có cơ hội thăng hoa trong công việc mình làm

Ngoài ra, tháng này một cơ hội trong quá khứ có thể quay trở lại với tiềm năng tốt hơn. Tỵ cần giữ thái độ chuyên nghiệp và tập trung vào những lợi thế của mình để phát triển. Nếu đang cân nhắc việc bắt đầu một công việc kinh doanh phụ hoặc đầu tư vào một dự án đam mê, đây có thể là lúc bạn nên nghiêm túc với kế hoạch.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở tuổi Tỵ cần tránh chi tiêu theo cảm xúc vì tháng này tài lộc không có nhiều. Một khoản thanh toán hoặc tăng lương có thể đến vào cuối tháng, nhưng bạn cần quản lý một cách khôn ngoan. Nếu có khoản nợ hãy trả nợ từng khoản nhỏ trước, dần dần, những thành công nhỏ sẽ giúp bạn tự tin hơn và tiếp tục tiến với các mục tiêu tiếp theo.

Khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Tỵ khá êm đềm dù không dành quá nhiều thời gian để chăm sóc. Nhiều người đủ may mắn để có được người đồng hành cùng mình. Người độc thân có sự thu hút đặc biệt. Đó là lý do bạn cũng cảm thấy bất ngờ vì ai đó chủ động theo đuổi dù bạn không "bật đèn xanh" lần nào. Thay vì xua đuổi họ, hãy xem họ là bạn bè trước để có thời gian hai người tìm hiểu nhau. Cuối tháng, tình yêu trở nên dịu dàng và chân thực hơn.

2. Con giáp Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, tháng 8 âm lịch năm 2026 của con giáp Sửu trở nên dễ dàng và thoải mái hơn trước rất nhiều. Cuộc sống vì thế mà cũng êm đềm, bình yên hơn.

Thời điểm này, Sửu cũng khá năng động, không đứng yên một chỗ. Khả năng lãnh đạo và quản lý của bạn sẽ được tăng cường nhờ đó, bạn sẽ có thể tạo dựng được bản sắc riêng và sự tôn trọng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn đó là đừng tham công tiếc việc quá mức. Người tuổi Sửu trong thời gian này có xu hướng thích kết nối với bạn bè, người thân hơn.

Con giáp Sửu dễ có nguồn thu mới trong tháng 8 âm lịch

Tài lộc của con giáp Sửu cũng tốt thời điểm này. Bạn có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại. Thu nhập tăng, nhưng khuyên con giáp Sửu đừng tiêu xài hoang phí, hãy dùng phần lớn số tiền đó để đầu tư.

Cuộc sống tình cảm của Sửu sẽ ổn định và an tâm vì cảm xúc của bạn cũng ổn định. Quan trọng hơn là bạn đủ bình tâm để hiểu điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Người độc thân tuổi Sửu dễ thu hút người khác bởi năng lượng vui vẻ, dí dỏm của bạn.

Các cặp đôi có thể tìm thấy sự thoải mái trong những thói quen giúp tăng thêm sự quen thuộc và an toàn về mặt cảm xúc. Gia đạo yên vui.

3. Con giáp Dậu

Tháng này, sự nghiệp và tài chính của con giáp Dậu cũng có nhiều triển vọng. Tinh thần làm việc hăng hái hỗ trợ bạn xử lý tốt các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng các mối quan hệ và chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn. Nếu muốn có mọi khía cạnh cuộc sống thuận lợi hơn, bạn cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Mọi việc của con giáp Dậu diễn ra không theo ý muốn

Khía cạnh tài lộc của tuổi Dậu thời gian này khá tốt với sự hỗ trợ của Thiên Tài. Tình hình tài chính nhìn chung khá rực rỡ, bên cạnh nguồn thu chính, bạn dễ có thêm những nguồn thu nhập bên ngoài.

Cuối tháng, bạn nên dành thời gian để sắp xếp tài chính, xem xét lại thói quen chi tiêu và điều chỉnh khi cần thiết. Những bước đi vững chắc bạn thực hiện được sẽ tạo nền tảng tài chính tốt cho những tháng cuối năm.

Gia đình của bản mệnh thời gian này hài hòa, vui vẻ. Ngoài ra, tháng này dễ có tin vui, cũng có lợi ích cho việc sinh nở của các thành viên trong gia đình.

Người độc thân tuổi Dậu cũng dễ có thể gặp được người phù hợp trong tháng này. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên bạn nên để mọi việc diễn ra tự nhiên và dành thời gian để hiểu nhau trước khi vội vàng tiến tới bất cứ điều gì. Những khoảnh khắc vui vẻ và thoải mái sẽ giúp cả hai cảm thấy gắn kết hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.