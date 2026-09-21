3 con giáp tài lộc khởi sắc, tình duyên đón tin vui cuối tháng 9/2026

3 con giáp đón tín hiệu mới trong tháng 8 âm lịch 2026, tài lộc có điểm sáng nhưng tình cảm cần lưu ý GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng 8 âm lịch năm 2026, 3 con giáp Tuất, Ngọ và Dần dự báo đón tín hiệu mới về công việc, tài lộc và tình cảm.

1. Con giáp Tý có nhiều tín hiệu đáng mừng

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 21/9/2026 đến 27/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, tuổi Tý bước vào tuần mới với nhiều tín hiệu đáng mừng vì có Thiên Đức nâng đỡ. Công việc của tuổi Tý có bước tiến khá rõ nếu bản mệnh biết chủ động thể hiện năng lực.

Tý nhanh nhẹn, dễ được chú ý tới khả năng xử lý công việc, tinh thần trách nhiệm hoặc cách bản mệnh giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đầu tuần có cả Chính Tài và Thiên Tài, con giáp Tý dễ có thêm nguồn thu ngoài dự kiến hoặc tìm được cách cải thiện thu nhập. Người làm công ăn lương có thể nhận khoản tiền liên quan đến hiệu suất, thưởng và công việc phụ cũng có cơ hội tốt để đón thêm nguồn thu.

Về tình cảm của tuổi Tý thuận lợi. Tuy nhiên, việc này dễ khiến cho con giáp Tý có tâm lý chủ quan. Điều quan trọng nhất trong tuần này với con giáp Tý là cần tránh để những lời bàn ra tán vào từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

2. Con giáp Thân tài chính hưng vượng

Thái Dương chiếu mệnh giúp cho con giáp tuổi Thân tuần này có nhiều cơ hội. Bạn dễ vượt qua những thử thách, chứng minh được năng lực của bản thân. Giữa tuần có thể xuất hiện áp lực nhưng đây cũng chính là thời điểm tạo ra bước tiến.

Tài chính của con giáp Thân hưng vượng. Người kinh doanh có cơ hội tăng doanh thu, lợi nhuận. Người làm công ăn lương có thể có thêm nguồn thu phụ. Đây là lúc, bạn cần tận dụng cơ hội để tăng tích lũy thay vì ngay lập tức nâng mức chi tiêu.

Đào hoa nở rộ giúp vận trình tình cảm của con giáp Thân thêm phần khởi sắc. Người độc thân tuổi Thân dễ gặp người phù hợp. Các cặp đôi có cơ hội củng cố sự gắn bó, tính chuyện lâu dài.

3. Con giáp Tuất tình duyên đón tin vui

Tuần mới của con giáp Tuất có nhiều tín hiệu vui, đặc biệt ở phương diện tài lộc và các mối quan hệ. Thu nhập chính và phụ của người tuổi Tuất đều có dấu hiệu tăng.

Người tuổi Tuất có lộc buôn bán, hãy nhanh tay tận dụng. Tuy nhiên, nguy cơ hao tài vẫn tồn tại nếu tuổi Tuất quá tin người. Bạn đừng vội tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn mà bỏ qua bước kiểm chứng.

Chuyện tình cảm của con giáp Tuất cũng khá ấm áp. Dù là người có đôi hay người đang độc thân đều hài lòng với tình trạng hiện tại. Cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp để bạn dành cho người thân, tận hưởng sự bình yên sau những ngày bận rộn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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