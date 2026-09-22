Dự báo tử vi tuần cuối tháng 9/2026 cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi

1. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 21 - 27/9/2026 nhắc nhở người tuổi Sửu cần thận trọng hơn bình thường. Thời điểm này không nên đưa ra quyết định tài chính chỉ dựa trên cảm tính. Từ khoảng giữa tuần trở đi, vận trình của con giáp Sửu có dấu hiệu sáng dần.

Tài chính có sự chuyển biến tích cực. Những khoản tiền mà người tuổi Sửu chờ đợi có thể dần được giải quyết, công sức bỏ ra trước đó được đền đáp xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ rung động khi đang thiếu cảm giác được quan tâm. Tuy nhiên, cảm xúc mạnh ở thời điểm này chưa chắc đồng nghĩa với một mối quan hệ phù hợp lâu dài.

2. Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Tử Vi chiếu mệnh mang đến cho tuổi Dần nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong tuần từ nay đến 27/9/2026. Bạn càng kiên nhẫn càng dễ thu hút được kết quả tốt.

Vào đầu tuần có thể xuất hiện một vài việc chưa đúng như dự tính. Người tuổi Dần cần lưu ý không nên nóng ruột hoặc thay đổi kế hoạch liên tục. Về giữa tuần, bạn sẽ có cơ hội khẳng định bản thân càng rõ khi được tín nhiệm.

Tiền bạc không thiếu nhưng vận tài lộc của con giáp Dần mạnh nhất vào cuối tuần. Tình duyên mang tới những điều bất ngờ thú vị, người độc thân có thể đón nhận sự quan tâm từ người mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

3. Con giáp Mão

Tháng này là tháng Đại Hao của người tuổi Mão. Bạn cần chú ý đến tiền bạc. Trong tuần có lúc tài lộc khá sáng nhưng cũng dễ xảy ra hao hụt vì cả tin, sơ suất hoặc chi tiêu thiếu tính toán. Càng ít để người khác biết về tình hình tiền bạc, bản mệnh càng tránh được những lời mời gọi thiếu đáng tin.

Công việc của người tuổi Mão cũng dễ phát sinh những việc ngoài dự kiến. Chuyên gia khuyên, con giáp Mão trước khi làm việc gì cũng phải kiểm tra kỹ. Đừng vì muốn hoàn thành nhanh mà bỏ qua những chi tiết nhỏ.

Chuyện tình duyên với người tuổi Mão chưa thật sự suôn sẻ. Tử vi khuyên bản mệnh nên cho mình thêm thời gian quan sát. Người có đôi cần học cách lắng nghe, tránh áp đặt đối phương.

4. Con giáp Thìn

Trong tuần từ 21 – 27/9/2026, vận trình tài chính của con giáp Thìn có sự lên xuống khá rõ. Đầu tuần là khoảng thời gian thuận lợi để người tuổi Thìn triển khai các kế hoạch quan trọng, nhưng đừng vì khởi đầu thuận lợi mà chủ quan.

Từ cuối tuần, một số vấn đề có thể phát sinh khiến tiến độ làm việc của con giáp Thìn bị chậm lại.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn có phần thử thách. Các cặp đôi dễ xảy ra bất đồng vì những chuyện tưởng nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày. Khi đang nóng giận, con giáp Thìn càng cần tránh những lời nói, hành động mang tính quyết định. Ngược lại, người độc thân lại có cơ hội gặp gỡ một người khiến mình chú ý.

5. Con giáp Tỵ

Ngũ Quỷ khiến vận trình của con giáp Tỵ có phần nặng nề, nhất là về tinh thần. Chuyên gia khuyên bạn cần cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo và đừng để ưu tư lấn át lý trí.

Tài chính không phải điểm sáng nổi bật trong tuần với con giáp Tỵ. Bản mệnh nên tránh những quyết định liên quan đến tiền bạc khi tâm trạng đang bất ổn. Những khoản đầu tư chưa tìm hiểu kỹ hoặc những lời mời gọi quá hấp dẫn đều nên tạm thời bỏ qua.

Chuyện tình cảm khiến tuổi Tị suy nghĩ nhiều. Người đã có đôi có thể đứng trước một lựa chọn quan trọng nhưng chưa nên vội đưa ra quyết định cuối cùng. Khi cảm xúc còn nhiều xáo trộn, việc quyết định dứt khoát đôi khi chỉ khiến bản mệnh thêm tiếc nuối. Người độc thân cũng chịu áp lực từ gia đình hoặc bạn bè về chuyện tình cảm.

6. Con giáp Ngọ

Thái Âm giúp vận trình tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng. Công việc thuận lợi và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên. Người kinh doanh có thể gặp cơ hội tốt nhờ sự nhanh nhạy và khả năng nắm bắt thị trường. Người làm công ăn lương cũng có khả năng cải thiện thu nhập nhờ công việc phụ hoặc khoản tiền phát sinh.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp Ngọ chưa thực sự thuận lợi. Người độc thân đôi lúc cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những người xung quanh đã có đôi có cặp. Nữ mệnh tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ nhân duyên tốt hơn nam mệnh.

7. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi tuần này có nhiều chuyển động. Bạn có thể phải di chuyển, gặp gỡ hoặc xử lý nhiều công việc cùng lúc. Dù khá bận rộn nhưng đây là cơ hội để người tuổi Mùi được dẫn dắt, định hướng và phát huy khả năng sáng tạo.

Tài chính có cơ hội cải thiện nhờ công việc và các mối quan hệ mới. Tuy nhiên, Dịch Mã cũng khiến các khoản chi phí đi lại, giao tiếp tăng lên. Vì vậy, người tuổi Mùi cần cân đối thu chi để tránh tình trạng kiếm được nhưng khó tích lũy.

Người độc thân có khả năng gặp nhân duyên trong quá trình đi lại, làm việc hoặc thông qua một mối quan hệ trung gian. Người đã có đôi nên tránh để công việc bận rộn khiến đối phương cảm thấy bị bỏ quên.

8. Con giáp Dậu

Tử vi từ 21/9 - 27/9/2026 dự báo, con giáp Dậu gặp không ít thử thách. Người tuổi Dậu có năng lực và cơ hội thể hiện nhưng dễ gặp sự cản trở từ bên ngoài, đặc biệt là thị phi hoặc tiểu nhân. Bạn cần đề phòng những người không thực sự ủng hộ mình.

Trong lúc vận trình nhiều biến động, càng phải giữ sự tỉnh táo. Đầu tuần đặc biệt cần cẩn thận với giao dịch tiền bạc, tránh tin ngay vào những lời mời gọi có vẻ quá hấp dẫn hoặc chuyển tiền khi thông tin chưa rõ ràng.

Tình cảm của con giáp Dậu nhiều trắc trở. Các cặp đôi dễ xảy ra mâu thuẫn vì lòng tự trọng hoặc thiếu cảm giác được tin tưởng. Người độc thân khó có bước tiến mới rõ ràng trong tuần này, nên ưu tiên ổn định cảm xúc trước.

9. Con giáp Hợi

Tuần này con giáp Hợi dễ gặp trở ngại trong công việc do chính sự thiếu tập trung và mất động lực của bản thân. Bạn cần chủ động kéo mình ra khỏi trạng thái trì hoãn để bắt tay vào làm ngay.

Tài chính của con giáp Hợi cũng khá tốt, nhưng khả năng giữ lại tiền lại chưa tốt. Nhất là người tuổi Hợi có xu hướng chi tiêu theo cảm xúc, muốn tự thưởng cho bản thân sau những ngày áp lực. Bạn cần có một kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh thất thoát.

Trong chuyện tình duyên còn nhiều băn khoăn. Người độc thân có thể đứng trước một vài lựa chọn nhưng chưa biết ai mới thực sự khiến trái tim rung động. Đừng vì sợ bỏ lỡ mà vội vàng lựa chọn. Bạn cần quan sát đối phương cư xử trong những tình huống thực tế để có trả lời rõ ràng hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem tử vi tháng 8 âm lịch 2026, 3 con giáp Hợi – Mão – Mùi cần nắm ngay cơ hội này để phát triển GĐXH – Xem tử vi tháng 8 âm lịch cho 3 con giáp Hợi – Mão – Mùi, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã cho biết sự thay đổi ở các phương diện mà các con giáp cần lưu ý, nắm bắt ngay cơ hội để phát triển những tháng cuối năm.