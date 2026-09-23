Tin vui cho hàng triệu người có công với cách mạng, từ 1/10/2026 nhận mức trợ cấp ưu đãi mới

Quy định mới về mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng

Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng có sự điều chỉnh: Cụ thể:

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/10/2026, những người có công với cách mạng được hưởng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi là 3.012.000 đồng.

Hiện nay, người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp ưu đãi là 2.789.000 đồng theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP.

Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là sự hỗ trợ bằng tiền (hằng tháng, một lần) cùng các chế độ phúc lợi từ Nhà nước nhằm tri ân, chăm lo đời sống cho những người đã có công lao đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Từ ngày 1/10/2026, nhóm người có công với cách mạng được tăng mức hưởng trợ cấp ưu đãi theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: AI

Nhóm người nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng?

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Liệt sĩ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

Theo đó, 12 đối tượng nêu trên được hưởng chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Lưu ý: Thân nhân của người có công với cách mạng quy định nêu trên được hưởng chế độ ưu đãi bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng?

Tại Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

- Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

- Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

- Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có cộng với cách mạng để vi phạm pháp luật.

Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026 GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.