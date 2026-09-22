Đây là nhóm đối tượng ở Hà Nội được nhận quà tặng dịp Tết Trung thu

HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

Theo Nghị quyết, nhân dịp ngày Tết Trung thu đối tượng trẻ em được quy định cụ thể, được nhận quà tặng dịp ngày Tết Trung thu như sau:

Mỗi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trên địa bàn Hà Nội sẽ được tặng quà mức 1.000.000 đồng/em/lần theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND. Ảnh minh họa: AI

- Mức quà 1.000.000 đồng/em/lần đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ (con của người lao động hoặc người hưởng lương hưu chết) đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Mức quà 17.000.000 đồng/đơn vị/lần (trong đó, túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 15.000.000 đồng) do đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cấp Thành phố; các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế chuyên chăm sóc và điều trị bệnh nhi.

- Mức quà 12.000.000 đồng/đơn vị/lần (trong đó, túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng) do đoàn lãnh đạo cấp xã, phường đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cấp xã, phường.

Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách cấp Thành phố, cấp xã đảm bảo theo phân cấp.

Như vậy, dịp Tết trung thu năm 2026, mỗi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ (con của người lao động hoặc người hưởng lương hưu chết) đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được tặng quà mức 1.000.000 đồng/em/lần.