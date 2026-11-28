Nhà ở xã hội chỉ được bán lại sau 5 năm cho đúng đối tượng

Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Liên quan tới nhà ở xã hội, Luật quy định nhiều điểm mới được ban hành. Cụ thể:

Đối với việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này và các quy định sau đây:

- Việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội phải được thực hiện thông qua hợp đồng theo quy định;

- Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn hình thức bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở có sẵn;

- Việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội có sẵn, bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ.

- Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai và không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản;

- Việc ứng tiền trước của người mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của Chính phủ;

Nhà ở xã hội là một loại nhà ở chính sách, được đầu tư xây dựng theo dự án để bán, cho thuê mua, cho thuê cho các đối tượng theo quy định.

Từ 1/7/2027, nhiều quy định mới liên quan đến nhà ở xã hội được áp dụng. Ảnh: Báo Chính phủ

- Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Sau thời hạn 05 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế;

- Thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở;

- Việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội phải được cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Mỗi đối tượng cá nhân, hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội chỉ được mua hoặc thuê mua 01 căn nhà ở xã hội.

- Mỗi đối tượng được thuê nhà ở là công dân Việt Nam có khó khăn về nhà ở tại mỗi thời điểm chỉ được thuê 01 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; hoặc nhà ở cho thuê thuộc tài sản công.

Đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tại mỗi thời điểm chỉ được thuê 01 căn nhà ở cho thuê hoặc 01 căn nhà ở xã hội hoặc 01 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Luật cũng quy định, bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được sử dụng nhà ở phục vụ vào mục đích ở cho bản thân và thành viên trong gia đình trong thời gian thuê, thuê mua, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động của mình ở, trừ công nhân, người lao động là người nước ngoài.

Trường hợp bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội vi phạm quy định của Luật này về đối tượng hoặc điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu và bên mua, thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Việc xử lý tiền mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự; việc xử lý tiền thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 123 của Luật này; việc cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xã hội thực hiện theo quy định như sau:

- Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Bên cho thuê lựa chọn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp bên thuê cho thuê lại, cho mượn, chuyển nhượng hợp đồng thuê hoặc sử dụng nhà ở sai mục đích; tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ làm thay đổi kết cấu chịu lực hoặc làm hư hỏng nhà ở; vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, môi trường; không trả đủ tiền thuê nhà ở từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; để nhà ở bị chiếm dụng trái pháp luật;

- Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xây dựng thì hợp đồng chấm dứt do đối tượng của hợp đồng không còn theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Cũng theo Luật Nhà ở (sửa đổi), đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội, bao gồm:

a) Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Hộ gia đình nghèo, cận nghèo;

c) Người thu nhập thấp;

d) Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

g) Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này;

h) Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở hoặc thuộc trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối tượng được thuê nhà ở xã hội, bao gồm:

- Đối tượng được thuê nhà ở là công dân Việt Nam có khó khăn về nhà ở.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động của mình ở, trừ công nhân, người lao động là người nước ngoài.

Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g nêu trên mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Điều kiện về nhà ở: Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g nêu trên để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu theo quy định của Chính phủ hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Điều kiện về thu nhập: Đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ và e nêu trên để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ; đối tượng quy định tại điểm b nêu trên thì phải thuộc trường hợp hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

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