Mức lương tối thiểu vùng 2027 của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1/1/2027

Từ 1/1/2027, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được tăng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Theo Điều 3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng, tối thiểu giờ cụ thể của từng vùng như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (đồng/giờ) Vùng I 5.700.000 27.400 Vùng II 5.080.000 24.400 Vùng III 4.450.000 21.400 Vùng IV 4.040.000 19.400

So với mức lương tối thiểu hiện nay đang áp dụng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, trong khi đó mức lương tối thiểu giờ tăng từ 1.500 - 1.900 đồng. Cụ thể:

Vùng Năm 2026 (đồng/tháng) Năm 2027 (đồng/tháng) Tăng Vùng I 5.310.000 5.700.000 +390.000 Vùng II 4.730.000 5.080.000 +350.000 Vùng III 4.140.000 4.450.000 +310.000 Vùng IV 3.700.000 4.040.000 +340.000 Vùng Năm 2026 (đồng/giờ) Năm 2027 (đồng/giờ) Tăng Vùng I 25.500 27.400 +1.900 Vùng II 22.700 24.400 +1.700 Vùng III 19.900 21.400 +1.500 Vùng IV 17.800 19.400 +1.600

Từ 1/1/2027, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được tăng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Quy định về áp dụng mức lương tối thiểu

Cũng theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu được áp dụng như sau:

- Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

- Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

- Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

+ Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc bằng mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc bằng mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

+ Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc bằng mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Ngoài hưởng lương tối thiểu vùng, người lao động có được hưởng các loại tiền khác không?

Theo quy định ngoài hưởng hưởng mức lương tối thiểu vùng người lao động vẫn có thể được nhận thêm phụ cấp lương và các khoản hỗ trợ, phúc lợi khác tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy chế doanh nghiệp và tính chất công việc.

Tại Nghị định số 399/2026/NĐ-CP nêu rõ, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc các thoả thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.