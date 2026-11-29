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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, không khí lạnh ổn định và suy yếu chậm, miền Bắc duy trì hình thái có mưa vài nơi; sáng và đêm trời rét. Mưa lớn còn tiếp diễn từ nay đến sáng 30/11 ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Từ nay đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục hứng mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. TP Huế mưa to và dông, lượng mưa 80- 160mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa mưa to và dông với lượng mưa dao động 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30- 60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 120mm chỉ trong 3 giờ.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn còn tiếp diễn từ nay đến sáng 30/11 ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa. Ảnh minh họa

Thời tiết miền Bắc trong ngày 29/11 phổ biến có nắng, trời rét về đêm và sáng. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, lượng mưa không lớn.

TP.HCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh.

Về lũ trên các sông, cơ quan khí tượng cho biết lũ sông Vệ (Quảng Ngãi) đang trên báo động 3, sông Trà Khúc trên báo động 2, các sông từ Huế đến Khánh Hòa trên báo động 1.

Dự báo trong 24h tới, lũ trên sông Vệ duy trì trên báo động 3, sông Trà Khúc dưới báo động 3, sông Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Các sông ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và sông Ba ở mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Dự báo thời tiết ngày 29/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Huế có mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.