Cuộc chuyển nhà đặc biệt của những cư dân sống hơn 40 năm

Chiều 27/11, theo ghi nhận của phóng viên, tại hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, nhiều hộ dân bắt đầu di chuyển đồ đạc ra khỏi những căn hộ đã gắn bó hàng chục năm.

Tại các lối đi, hành lang và khu vực dưới chân các tòa nhà, đồ dùng sinh hoạt được người dân thu gom, xếp thành từng đống để chờ vận chuyển. Từ quạt điện, giường tủ, bàn ghế đến những vật dụng nhỏ trong gia đình đều được phân loại, đóng gói. Một số người tranh thủ tháo dỡ khung sắt, cửa và những vật dụng có thể tận dụng để mang theo đến nơi ở mới.

Hai khu chung cư cũ ở đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Không khí di dời diễn ra khẩn trương nhưng cũng không tránh khỏi những khoảng lặng, nhất là với những người đã dành phần lớn cuộc đời sinh sống tại đây.

Đang ngồi bên đống đồ đạc cá nhân dưới chân tòa nhà, bà Hoàng Thị Bình (SN 1957) cho biết, bà đã gắn bó với căn hộ này hơn 40 năm. Từ khi còn trẻ đến lúc tuổi đã cao, nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình, những năm tháng con cái trưởng thành và cuộc sống thường nhật.

Theo bà Bình, việc phải rời khỏi căn nhà đã gắn bó suốt hơn 4 thập kỷ khiến bà không khỏi bồi hồi. Tuy nhiên, trước kế hoạch di dời để xây dựng khu chung cư mới, bà xác định phải thu xếp đồ đạc, chuyển đến nhà con gái út ở tạm trong thời gian tới. Việc chuyển nhà cũng khiến bà phải tính toán, sắp xếp lại nhiều vật dụng sau hàng chục năm tích góp.

Một số căn hộ đang được tháo dỡ đồ đạc để di dời đi nơi khác.

Điều bà mong muốn là quá trình di dời diễn ra thuận lợi, các chính sách hỗ trợ được thực hiện đầy đủ để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Không phải hộ dân nào cũng có người thân để nương nhờ sau khi di dời như bà Bình. Với những gia đình không có nhà ở khác, việc tìm một nơi thuê trọ phù hợp trở thành mối lo trước mắt. Đặc biệt, với những người đã lớn tuổi, việc phải rời căn hộ quen thuộc, chuyển đến một nơi xa lạ để sinh sống không chỉ gây xáo trộn sinh hoạt mà còn kéo theo nỗi lo về chi phí thuê nhà, đi lại và các khoản chi tiêu hằng ngày.

Người nhà bà Bình hỗ trợ tháo dỡ đồ đạc ra khỏi nhà.

Không riêng gia đình bà Bình, nhiều hộ dân khác cũng đang tranh thủ thu dọn tài sản. Trong những căn hộ cũ, người tháo cửa, người vận chuyển đồ đạc, người lại đứng bên ngoài trông nom tài sản. Một số thợ được thuê đến hỗ trợ cắt, tháo các khung sắt, song cửa và vận chuyển những vật dụng cồng kềnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, hai khu chung cư hiện lên với vẻ ngoài cũ kỹ, những mảng tường loang lổ, bong tróc, nhiều ô cửa được che chắn bằng tấm tôn, mái nhựa và vật liệu tạm. Phía sau các dãy nhà là những lối đi chật hẹp, dây điện và vật dụng sinh hoạt được bố trí san sát. Tại một số khu vực, vật liệu xây dựng, cành cây và đồ dùng cũ nằm ngổn ngang sau quá trình thu dọn.

Nhiều hộ dân khác cũng đang tranh thủ thu dọn tài sản ra khỏi căn nhà đã gắn bó hàng chục năm.



Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều bất tiện, nơi đây vẫn là mái nhà của nhiều thế hệ cư dân. Bởi vậy, việc di dời không đơn thuần là chuyển đồ đạc từ căn hộ cũ sang nơi ở khác, mà còn là sự thay đổi lớn trong sinh hoạt của hàng trăm gia đình.

Theo người dân, kế hoạch di dời hơn 170 hộ khỏi hai khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê dự kiến hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Xây dựng chung cư 15 tầng với tổng vốn hơn 502 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 22/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, với tổng mức đầu tư hơn 502 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đồ đạc được người dân xếp lên xe chuẩn bị di chuyển đi.

Dự án được triển khai trên diện tích sử dụng đất khoảng 10.260m², gồm công trình chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2028.

Tiếp đó, ngày 26/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Theo quyết định, hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh được xây dựng trong giai đoạn 1973-1977, với diện tích xây dựng khoảng 800m² mỗi tòa. Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, các công trình đã xuống cấp.

Theo kế hoạch di dời hơn 170 hộ khỏi hai khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê dự kiến hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 2676/KL-SXD ngày 26/12/2023, cả hai chung cư được đánh giá nguy hiểm cấp C. Một số bộ phận kết cấu chịu lực chính không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện nguy hiểm cục bộ.

Trước thực trạng này, việc di dời, cải tạo và xây dựng lại các công trình được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nhà ở.

Theo thống kê đến ngày 10/11/2026, có 177 hộ gia đình, cá nhân nộp phiếu kê khai và giấy tờ liên quan, trong đó 91 hộ tại chung cư số 2 và 86 hộ tại chung cư số 4. Đến ngày 15/11, đã có 50 hộ chủ động di dời đến nơi ở mới, gồm 27 hộ tại chung cư số 2 và 23 hộ tại chung cư số 4.

Tại khu khu chung cư sẽ được xây dựng dự án nhà chung cư cho thuê vào thời gian tới.

Đối với chợ Xanh, Ban Quản lý chợ phường Nam Định đã thông báo chấm dứt hoạt động, bàn giao mặt bằng vào ngày 25/11/2026. Việc bàn giao tài sản trên đất và diện tích đất chợ được thực hiện cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình quản lý theo quy định.

Theo phương án được phê duyệt, thời gian hỗ trợ kinh phí để các hộ tự bố trí chỗ ở dự kiến từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028, tương ứng 25 tháng.

Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ thực tế đối với từng hộ được xác định căn cứ vào thời gian phải di dời và tự bố trí chỗ ở. Trường hợp dự án hoàn thành sớm hoặc các hộ không còn nhu cầu tự bố trí chỗ ở, thời gian hỗ trợ sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Hai khu nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã xuống cấp từ lâu.



UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Nam Định và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc xác định đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định.

UBND phường Nam Định chịu trách nhiệm tổ chức di dời, bàn giao nhà ở; kiểm tra, xác nhận tình trạng bàn giao, thời điểm di dời và điều kiện hưởng hỗ trợ của từng hộ. Việc chi trả kinh phí phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và mức hỗ trợ theo phương án được phê duyệt.

Việc triển khai dự án không chỉ nhằm thay thế những khu chung cư đã xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người dân mà còn hướng tới cải thiện chất lượng nhà ở đô thị. Trong quá trình đó, việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi của các hộ dân di dời là yếu tố quan trọng để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

