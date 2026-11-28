Thần đồng công nghệ Việt Nam 13 tuổi 'tốt nghiệp đại học' loại giỏi, 17 tuổi đầu quân cho Zalo mức lương 1,5 lượng vàng

Nguyễn Dương Kim Hảo khi còn nhỏ và mẹ.





Nguyễn Dương Kim Hảo sinh năm 2001, trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cha và mẹ đều là giáo viên ở vùng sâu thuộc xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (cũ). Ngay từ nhỏ, Kim Hảo đã thể hiện sự tò mò về chiếc máy tính cha mang về nhà. Cậu không thích đi chơi cùng bạn bè đồng trang lứa mà dành sự hào hứng cho việc học vi tính.

Vừa biết đọc, Kim Hảo đã tự tìm mua những cuốn sách viết về tin học, điện tử để đọc. Gặp những đoạn khó hiểu, cậu lại hỏi cha. Chưa kể, mỗi lần thấy cha sửa chữa các thiết bị điện trong nhà, cậu bé lại theo sau học hỏi.

Dù không qua trường lớp đào tạo nào, tất cả chỉ là tự học nhưng khi học hết lớp 2, Kim Hảo thi đậu bằng A Tin học loại giỏi trong một cuộc thi nhà trường tổ chức dành riêng cho giáo viên. Năm 9 tuổi, cậu bé còn viết thành công phần mềm cộng điểm để dành tặng cha nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Kim Hảo từ nhỏ đã có nhiều thành tích khủng trong các cuộc thi công nghệ kĩ thuật.

Từ đó, cậu dần tiếp xúc nhiều hơn nữa với máy tính, các phần mềm, viết lập trình... và cho ra đời nhiều sản phẩm như phần mềm trắc nghiệm máy tính, phần mềm giải toán tổng hợp. Lên lớp 4, Kim Hảo đăng ký dự thi "Tin học trẻ Toàn quốc" do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức và đạt giải ba.

Năm 2012, cậu cùng mẹ lên TP.HCM học tập, từng bước hòa nhập vào môi trường tin học hiện đại. Dù mới "chân ướt chân ráo" lên thành phố, "thần đồng Tin học" tiếp tục tham gia và đoạt giải Nhất Cuộc thi "Tin học trẻ Toàn quốc năm 2012". Cậu giành được phần thưởng là hai khóa học bổng Ngôn ngữ lập trình Tin học tại Trung tâm FPT - APTECH, Đại học FPT TP.HCM, trở thành "chàng sinh viên" trẻ tuổi nhất tại giảng đường đại học FPT.

Không chỉ đam mê tin học, Kim Hảo còn bộc lộ năng khiếu sáng chế các thiết bị điện tử từ rất sớm. Tháng 5/2013, cậu mang mô hình sản phẩm "Bảng điều khiển thông minh" tham dự các cuộc thi quốc tế và lần lượt đạt thành tích xuất sắc với HCV cuộc thi Triển lãm Quốc tế Sáng tạo Khoa học Công nghệ Trẻ lần thứ IX (IEYI 2013) và cuộc thi Triển lãm dành cho các nhà sáng tạo trẻ châu Á (AYIE) tại Kuala Lumpur, Malaysia; Giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc; Huy chương vàng của Viện Sáng tạo Trẻ Indonesia...

Nguyễn Dương Kim Hảo khi đã lớn.





Bảng điều khiển thông minh do Kim Hảo sáng chế là bảng điều khiển điện gia dụng tự động, có khả năng ứng dụng rộng rãi, tiện lợi dành cho các dự án có nhiều phòng như trường học, công ty, công xưởng... Bảng điều khiển này được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ dùng, đặc biệt là cho người già, trẻ em và người khuyết tật, giúp họ dễ dàng điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà. Chỉ cần cài đặt bảng điều khiển thông minh vào điện thoại di động hoặc máy tính có kết nối Internet, dù ở đâu cũng sẽ tắt được thiết bị điện ở nhà hoặc công ty chỉ bằng một thao tác rất đơn giản.

Một lần khác, khi thấy người chị đang học môn Hóa, cậu bé nảy ra ý tưởng làm một chiếc máy tính giải phương trình hóa học để giúp chị trong việc tra cứu kết quả phương trình đỡ vất vả hơn. Ban đầu khá khó khăn nhưng sau 6 tháng mày mò tìm hiểu, thiết kế, cậu đã cho "ra đời" chiếc máy tính hóa học có khả năng giải và kiểm tra kết quả phương trình hóa học một cách chính xác. Với sản phẩm này, đầu tháng 11/2013, Kim Hảo tiếp tục giành Giải Nhất Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Thanh thiếu niên năm 2012" do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức và HCV tại Triển lãm Quốc tế ITEX 2014 tại Malaysia.

Trong 4 năm liên tiếp (từ năm 2012 đến năm 2015), Kim Hảo đạt 5 giải Nhất Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc. Cậu cũng là thí sinh đầu tiên và duy nhất trong lịch sử hội thi đạt được 5 giải Nhất liên tục, trong đó hai giải Nhất ở hai bảng thi khác nhau trong cùng một năm.

Với những thành công ấy, Nguyễn Dương Kim Hảo trở thành một trong bảy "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" và là một trong mười "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2013.

Khi gần tốt nghiệp cấp 3, năm 2018, Hảo từng nhận được nhiều lời mời làm toàn thời gian với mức lương 50tr/tháng ở Việt Nam. Tuy nhiên, cậu đã lựa chọn trở thành nhân viên kỹ thuật nhỏ tuổi nhất từng làm việc tại Zalo. Cụ thể, vào hè lớp 11 và cả năm lớp 12, Hảo làm cho team Core Backend ở Zalo, phát triển phần mềm lõi (database, web server, ...) phục vụ hàng trăm triệu người dùng Zalo. Thời điểm năm 2018, 50 triệu đồng tương đương với giá trị 1,5 lượng vàng.

Thần đồng công nghệ hiện có cuộc sống ra sao?

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Kim Hảo làm việc trong một doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, một người thầy đã giới thiệu về Trường Đại học Nebraska-Lincoln (UNL) ở Mỹ. Thời điểm đó, tiếng Anh còn hạn chế nên Hảo đã tự học để cải thiện trình độ ngoại ngữ.

Cuối cùng, Hảo lên đường du học với học bổng 50% học phí ngành Khoa học máy tính, tương đương học bổng 15.000 USD/năm cho sinh viên quốc tế trong suốt 4 năm học. Tại trường Đại học Nebraska-Lincoln, Kim Hảo học cùng lúc 2 chuyên ngành Khoa học máy tính và Toán nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, GPA đạt tuyệt đối 4.0, tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học và có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín thế giới.

Vào năm 2, Kim Hảo còn giành được học bổng 8.000 USD/năm cho top 3 sinh viên có thành tích xuất sắc của khoa - điều mà thường chỉ có sinh viên năm 3, năm 4 mới có thể làm được.

Nam sinh 2001 cũng từng chia sẻ về việc đi làm cho Facebook từ hè năm nhất đại học. Cậu vượt qua các vòng phỏng vấn và làm việc ở đó với mức lương gần 10.000 USD mỗi tháng. Sau 2 mùa hè làm việc ở Facebook, Kim Hảo tiếp tục trải nghiệm ở một lĩnh vực hoàn toàn mới là tài chính với Jump Trading - một công ty chuyên về các chiến lược giao dịch thuật toán và tần số cao. Cậu được trả 17.000 USD/tháng, bao gồm tiền lương cơ bản và tiền nhà do công ty chi trả.

Hiện tại, trên trang Facebook cá nhân, Kim Hảo không cập nhật thêm các hình ảnh, hoạt động đời thường của mình. Bài đăng gần nhất của cậu là vào năm 2023.

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Dương Kim Hảo: - Huy chương vàng triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế IEYI 2 năm liên tiếp tại Malaysia (2013 và 2014). - Huy chương vàng của Viện sáng tạo trẻ Indonesia. - Giải thưởng đặc biệt của Viện sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc. - Giải thưởng Best Young Inventer của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. - Đạt 5 giải Nhất Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc trong 4 năm liên tiếp (từ năm 2012 đến 2015). Hảo là thí sinh đầu tiên và duy nhất trong lịch sử hội thi đạt được 5 giải nhất và là thí sinh duy nhất đoạt hai giải nhất ở hai bảng thi khác nhau trong cùng một năm. - Đạt 2 giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc (2013 và 2015). - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và 2016...



