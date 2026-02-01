Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết
GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.
Hiện tại, vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" Quận 7, TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứa đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.
