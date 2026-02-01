Mới nhất
Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Chủ nhật, 19:00 01/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết, không gian sống của gia đình Cường Đôla - Đàm Thu Trang rực rỡ sắc xuân. Trước cửa nhà, ca sĩ dựng cây mai đỏ, treo chữ "Tết" làm từ vải nhung và hàng trăm bóng đèn nổi bật.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết - Ảnh 2.

Khu vực sân được bài trí bộ bàn ghế mây tre - nơi các con yêu thích vì có thể vừa vui chơi, vừa cảm nhận không khí Tết xưa. Câu đối "Vạn sự như ý" được treo trang trọng trước cửa như lời chúc may mắn gửi gắm cho cả gia đình trong năm mới

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết - Ảnh 3.

Theo Đàm Thu Trang, việc tự tay trang trí nhà cửa đón Tết đã trở thành thói quen của vợ chồng cô nhiều năm qua. Năm nay, con gái lớn Suchin bắt đầu tham gia cùng mẹ từ khâu gắn hoa, sắp xếp tiểu cảnh đến việc góp ý cách bày biện từng góc nhà.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết - Ảnh 4.

"Chẳng mấy chốc mà con đã lớn. Mới ngày nào còn ngồi nhìn mẹ trang trí Tết, giờ đã biết hỏi han và đưa ra ý kiến. Mong con lớn chậm lại một chút", cô nói.



Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết - Ảnh 5.

Bà xã Cường Đôla cho rằng tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, Suchin đã 5 tuổi, Sutin cũng hơn 2 tuổi nên cô luôn cố gắng dành trọn thời gian bên các con, chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành.Từ khi có con gái đầu lòng, cô chủ động xin chồng dành 5 năm tập trung chăm sóc con cái. "Tôi tin rằng vợ chồng cần hy sinh một phần thời gian riêng để đồng hành cùng con trong từng cột mốc trưởng thành. Chồng tôi rất ủng hộ quyết định này", cô nói.

Hiện tại, vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" Quận 7, TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứa đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

