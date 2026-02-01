Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Bà xã Cường Đôla cho rằng tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, Suchin đã 5 tuổi, Sutin cũng hơn 2 tuổi nên cô luôn cố gắng dành trọn thời gian bên các con, chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành.Từ khi có con gái đầu lòng, cô chủ động xin chồng dành 5 năm tập trung chăm sóc con cái. "Tôi tin rằng vợ chồng cần hy sinh một phần thời gian riêng để đồng hành cùng con trong từng cột mốc trưởng thành. Chồng tôi rất ủng hộ quyết định này", cô nói.