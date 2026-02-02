Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục ấm nóng.
Diễn biến giá nhà riêng trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026
Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá bán phổ biến dao động từ 190 đến hơn 500 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 108m2 tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ (tức phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 59 tỷ đồng, tương đương 546,3 triệu đồng/m2.
Tại đường Phúc Hoa, phường Phú Thượng, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 74m2 hiện đang được rao bán với giá 24,4 tỷ đồng, tương đương 329,73 triệu đồng/m2.
Từ sau thời điểm sáp nhập đến nay, giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Trong đó 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ là một trong những khu vực trung tâm thủ đô, có mức giá nhà đất cao tốp đầu.
2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập
1. Phường Tây Hồ
Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.
2. Phường Phú Thượng
Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
