Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn
Bước sang năm 2026, giá nhà riêng trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng có giá bán chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.
Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 2/2026, giá nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 25m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại phố Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, (tức phường Bưởi, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,1 tỷ đồng, tương đương 284 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 2,2m, căn nhà có diện tích 38m2, thiết kế 5 tầng tại phố Phú Thượng, phường Phú Thượng hiện đang được rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 231,58 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 25m2, một số căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đã chạm ngưỡng 6 tỷ đồng, những căn nhà riêng trong ngõ có diện tích khiêm tốn khoảng 30 - 50m2 cũng đã vượt và chạm ngưỡng 10 tỷ đồng/căn.
2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập
1. Phường Tây Hồ
Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.
2. Phường Phú Thượng
Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
