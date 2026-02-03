Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Thứ ba, 09:41 03/02/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.

Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Bước sang năm 2026, giá  nhà riêng trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng có giá bán chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.

Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 2/2026, giá nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 25m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại phố Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, (tức phường Bưởi, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,1 tỷ đồng, tương đương 284 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2,2m, căn nhà có diện tích 38m2, thiết kế 5 tầng tại phố Phú Thượng, phường Phú Thượng hiện đang được rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 231,58 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 25m2, một số căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đã chạm ngưỡng 6 tỷ đồng, những căn nhà riêng trong ngõ có diện tích khiêm tốn khoảng 30 - 50m2 cũng đã vượt và chạm ngưỡng 10 tỷ đồng/căn.

2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập

1. Phường Tây Hồ

Hiện nay, phường  Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.

2. Phường Phú Thượng

Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn - Ảnh 1.Giá chung cư tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng biến động như nào đầu năm 2026

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn - Ảnh 2.Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) vẫn khiến người mua bất ngờ khi chạm ngưỡng cả tỷ đồng một mét vuông.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá chung cư tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng biến động như nào đầu năm 2026

Giá chung cư tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng biến động như nào đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Cùng chuyên mục

SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ 5 chỗ vừa chính thức ra mắt đang khiến Kia Morning và Hyundai Grand i10 phải lép vế bởi kích thước to hơn, trang bị xịn hơn, giá bán rẻ hơn.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ động cơ 1.500W mạnh mẽ, tải trọng cao và quãng đường tới 85km/lần sạc, phù hợp đô thị.

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B vừa ra mắt đang ‘gây sốt’ thị trường vì rẻ như Honda SH, rất phù hợp để chạy taxi hoặc phục vụ gia đình.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp nhất lịch sử, xứng danh rẻ nhất phân khúc A, áp đảo doanh số Kia Morning

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp nhất lịch sử, xứng danh rẻ nhất phân khúc A, áp đảo doanh số Kia Morning

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất ở thời điểm tháng 2/2026 rất rẻ, có thể đánh bại cả Kia Morning.

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đã lên đến 8,2%/năm nhờ chính sách cộng thêm lãi suất.

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu khi rời xa mốc 170 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cũng hạ đến 4,7 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 giảm chưa từng có, rẻ hiếm thấy dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 giảm chưa từng có, rẻ hiếm thấy dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 các dòng đang giảm sâu khiến ngay cả iPhone 14 Pro Max đình đám cũng giảm rẻ chỉ bằng một nửa so vớ iPhone 17 Pro Max mới dù trang bị hay tính năng thua kém không quá lớn.

Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Wave Alpha và RSX vì mức chi trả tốt

Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Wave Alpha và RSX vì mức chi trả tốt

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận thị trường giảm tới 95.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên tuần mới.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt đang được dân tình săn đón nhờ giá bán hấp dẫn 32 triệu đồng, thiết kế đẹp át cả Honda Vision và SH Mode.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường
Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top