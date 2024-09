Hà Nội: Bí ẩn cuộc điện thoại lạ khiến cụ bà 76 tuổi mất hơn 200 triệu đồng

Nghe cuộc điện thoại lạ, người đàn ông sinh sống tại quận Hoàng Mai bị mất gần 1 tỉ đồng GĐXH - Nghi ngờ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, một người đàn ông sinh sống tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) vội gọi lên Tổng đài của Ngân hàng khóa tài khoản. Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, các đối tượng đã kịp chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của nạn nhân.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 200 triệu đồng. Theo đó, Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của bà C (SN 1948, ở địa phương) có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là Công an.

Qua gọi điện video Zalo, bà thấy một người mặc quần áo Công an. Đối tượng nói bà có liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền cần phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Trước sự đe dọa của đối tượng, bà C đã đến ngân hàng chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản mà hắn chỉ định. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại, bà C nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Lừa đảo công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp (ảnh minh họa)

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Cơ quan công an tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.