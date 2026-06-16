Hà Nội chấm xong toàn bộ bài thi lớp 10, dự kiến công bố điểm ngày 19/6

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đến nay Hà Nội đã hoàn tất việc chấm các môn thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau khi công bố kết quả, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Sau khi công bố kết quả, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu

Từ 13h30 phút ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp trong cùng khoảng thời gian.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập không chuyên. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh. Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội tiếp tục ở mức cao.

Theo thống kê từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập ghi nhận tỷ lệ chọi tăng so với năm 2025, cho thấy áp lực cạnh tranh tại nhiều trường tăng đáng kể.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay được đánh giá là tiếp tục có sức cạnh tranh lớn khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập không chuyên. Việc công bố điểm thi và điểm chuẩn vào ngày 19/6 được kỳ vọng sẽ giải tỏa tâm lý chờ đợi của hàng trăm nghìn phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố.