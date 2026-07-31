Thông tin mới vụ hai nữ sinh viên phát ngôn phản cảm khi thực tập tại bệnh viện

Sáng nay (31/7), Hội đồng kỷ luật Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã họp bàn việc xử lý với trường hợp 2 sinh viên y khoa của trường có những phát ngôn vi phạm chuẩn mực y đức khi thực tập tại bệnh viện.

Theo VTC News, Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và ra quyết định đình chỉ học một năm, đồng thời hạ hạnh kiểm hai sinh viên cùng lớp YK27.04 do phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội trong đêm trực ngày 25/7.

Trường cũng sẽ gửi văn bản quyết định sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

"Hai sinh viên cũng nhận thức được hành vi sai trái của bản thân, cam kết sẽ phấn đấu, rèn luyện lại bản thân và chờ học lại. Hai sinh viên liên tục khóc vì ân hận nhưng hành động vừa qua là trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hoá của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Vì vậy cần phải có quyết định nghiêm khắc mang tính chất răn đe", đại diện nhà trường nói.

Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại bệnh viện. (Ảnh chụp màn hình)

Nhà trường cũng thông tin ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác minh vụ việc đề có cơ sở xem xét xử lý.

Trước đó, đêm 25/7, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, hai nữ sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong ca trực của mình đã phát livestream trên TikTok để vui đùa nhưng chứa nội dung phản cảm. Sự việc bị lan tỏa trên nhiều kênh mạng xã hội.

Liên quan sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát thông báo khẩn, phê phán hành vi của hai nữ sinh viên; đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời cho biết sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đơn vị luôn yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.