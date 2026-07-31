Hà Nội có 15 cơ sở mầm non thí điểm chương trình giáo dục mới

Toàn thành phố có hơn 491.000 trẻ mầm non đến trường. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, những kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 đang tạo nền tảng quan trọng để giáo dục mầm non Hà Nội bước vào năm học 2026-2027 với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Toàn thành phố có hơn 491.000 trẻ mầm non đến trường. Trong đó, trẻ nhà trẻ đạt tỷ lệ huy động 59%, trẻ mẫu giáo đạt 98%; riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ huy động 100%, tiếp tục bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục mầm non đã triển khai và phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch phát triển thể chất, thể thao trong các trường mầm non giai đoạn 2026-2030, đồng thời lựa chọn 15 cơ sở giáo dục mầm non đại diện cho nhiều loại hình và khu vực để thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới.

Cùng với việc duy trì quy mô, chất lượng chăm sóc trẻ tiếp tục được nâng lên. 100% trẻ đến trường được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, được kiểm tra sức khỏe, theo dõi tình trạng dinh dưỡng theo quy định. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi đều giảm rõ rệt so với đầu năm học ở cả nhóm trẻ nhà trẻ và mẫu giáo.

Ngành Giáo dục Hà Nội cũng tiếp tục mở rộng các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục. Việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh được triển khai tại 660 trường mầm non và 274 cơ sở, nhóm lớp mầm non độc lập tư thục. Có gần 6.700 lớp mẫu giáo tổ chức hoạt động làm quen với tiếng Anh, với gần 102.000 trẻ tham gia.

Song song đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội, nhân rộng mô hình ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, mở rộng kết nối giữa các trường mầm non công lập với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài…