Thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), từ ngày 4/8 đến 17h00 ngày 9/8, các trường đại học trên cả nước sẽ bước vào 6 ngày lọc ảo chung để xác định điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Bên cạnh 6 lần lọc ảo chung toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức, các trường đại học còn phối hợp thực hiện 10 vòng lọc ảo nhóm. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc và Đại học Quốc gia TP.HCM chủ trì nhóm lọc ảo phía Nam. Quá trình này giúp loại bỏ hoàn toàn các nguyện vọng trùng lặp, bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất.

Theo Bộ GD&ĐT, danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức là danh sách được Hệ thống gửi lại sau lần lọc ảo cuối cùng vào ngày 10/8. Ảnh: T.L

Bộ GD&ĐT lưu ý, hệ thống xử lý nguyện vọng không xét tuyển thay cho các trường, không điều chỉnh chỉ tiêu hay điểm chuẩn. Hệ thống chỉ xử lý dữ liệu để tự động chọn ra phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh theo đúng đề án các trường đã công bố.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm quy định về danh sách trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách được Hệ thống gửi lại sau lần lọc ảo cuối cùng vào ngày 10/8. Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách này.

Sau khi nhận dữ liệu chính thức vào ngày 10/8, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Tất cả các trường phải hoàn thành công bố trước 17h ngày 13/8.

Bộ GD&ĐT đồng thời nghiêm cấm các trường yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước thời điểm công bố kết quả. Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, hoàn thành trước 17h ngày 21/8.