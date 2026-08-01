Hơn 200.000 học sinh Nghệ An được mượn sách giáo khoa miễn phí, dự kiến từ năm học tới
GĐXH - Hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên ở Nghệ An dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỉ đồng mua sắm sách mới sau khi rà soát nhu cầu tại hơn 1.000 trường học trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 208.624/717.236 học sinh thuộc diện ưu tiên được mượn sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn, trả để tái sử dụng nhiều lần.
Trong đó, bậc tiểu học có 96.495 học sinh thuộc diện ưu tiên trên tổng số 331.082 học sinh; bậc THCS là 81.613/284.565 học sinh; bậc THPT là 26.137/123.524 học sinh và hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT có 4.379/14.065 học sinh.
Các đối tượng được thụ hưởng gồm con thương binh, liệt sĩ; học sinh mồ côi không nơi nương tựa; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.
Đây cũng là năm học đầu tiên Nghệ An cùng cả nước triển khai sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo quy định của Chính phủ, sách giáo khoa sẽ được quản lý theo hình thức mượn, trả để tái sử dụng qua nhiều năm học. Trước khi mua mới, các địa phương phải ưu tiên tận dụng số sách hiện có và điều chuyển giữa các thư viện trường học nhằm tiết kiệm ngân sách, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Kết quả rà soát cho thấy học sinh thuộc diện ưu tiên tập trung chủ yếu ở các xã miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong đó, xã Quỳ Hợp có hơn 8.900 học sinh, Tam Hợp hơn 8.600 học sinh, Tam Thái hơn 6.100 học sinh, Mường Xén hơn 4.600 học sinh, Nghĩa Thọ hơn 3.200 học sinh, Môn Sơn và Tân An đều có trên 2.800 học sinh.
Ở khu vực đồng bằng, số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên cũng khá lớn. Xã Nam Đàn và Quỳnh Thắng đều có trên 2.300 học sinh, Quỳnh Lưu hơn 1.700 học sinh. Tại khu vực TP Vinh cũ, các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Vinh Phú đều có từ 1.700 đến hơn 2.400 học sinh thuộc diện được hỗ trợ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hiện các trường học trên địa bàn còn lưu giữ 8.768 bộ sách giáo khoa từ các năm học trước, nhưng chỉ có 5.047 bộ còn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng. Với nhu cầu thực tế, tỉnh dự kiến cần trên 80 tỉ đồng để mua sắm sách giáo khoa mới phục vụ năm học 2026-2027.
Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở đã có văn bản đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ưu tiên in và cung ứng sách cho Nghệ An, đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành việc cấp phát trước ngày 20/8 để học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới.
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