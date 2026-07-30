Hàng trăm em nhỏ thích thú trải nghiệm miền Tây sông nước ngay giữa lòng Hải Phòng

Trẻ Mầm non Sao Việt Hải Phòng thích thú trải nghiệm miền Tây sông nước ngay tại khuôn viên trường.

Trong những ngày hè, sân trường được "khoác áo mới" với chủ đề "Rừng dừa Bảy Mẫu – Bến thuyền miền Tây – Chợ nổi trái cây – Miệt vườn mùa trái chín", tái hiện sinh động nét đẹp đặc trưng của vùng đất phương Nam. Không gian trải nghiệm được thiết kế gần gũi, nhiều màu sắc, mang đến cho các em nhỏ cảm giác như đang bước vào một chuyến du ngoạn thực sự.

Ngay từ đầu chương trình, các bé đã háo hức xếp hàng chờ đến lượt ngồi trên những chiếc mủng tròn lướt nhẹ qua dòng "sông" mô phỏng. Tiếng cười giòn tan, những ánh mắt thích thú khi lần đầu được trải nghiệm phương tiện gắn liền với cuộc sống miền sông nước khiến cả khuôn viên trường rộn ràng hơn bao giờ hết.

Các phụ huynh cùng con tham gia trải nghiệm miền Tây sông nước

Không kém phần sôi động là khu vực chợ nổi với đủ loại trái cây tươi được bày bán bắt mắt. Trong vai những "tiểu thương" và "khách mua hàng" nhí, các em được ông bà, bố mẹ, người thân đi cùng, hướng dẫn cách giao tiếp, lựa chọn sản phẩm, trao đổi với bạn bè và người bán hàng.... Qua những hoạt động gần gũi, trẻ không chỉ có thêm kiến thức về văn hóa vùng miền mà còn rèn luyện kỹ năng quan sát, giao tiếp và sự mạnh dạn trong các tình huống thực tế.

Dưới những tán cây xanh mát, các bé còn thích thú khám phá khu miệt vườn thu nhỏ, tự tay hái những quả chín và tìm hiểu về các loại cây ăn trái đặc trưng của miền Tây. Với các em, mỗi góc nhỏ trong khuôn viên trường đều trở thành một điểm khám phá mới đầy bất ngờ.

Các thầy cô, cán bộ trong trường đóng vai người bán hàng, người đưa mủng giúp các em nhỏ trải nghiệm.

Theo dõi cháu vui chơi, ông Trần Hồng Thắng (65 tuổi, phường An Biên, Hải Phòng) cho biết cháu nội hơn 2 tuổi đang theo học tại trường và luôn hào hứng sau mỗi hoạt động trải nghiệm. Tôi thấy những chương trình như thế này rất bổ ích, giúp các cháu có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa của các vùng miền trên cả nước”.

Cùng chung niềm vui đó, chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi, khu vực Thiên Lôi, Hải Phòng) cho biết: “Gia đình tôi có 3 cháu từng và đang theo học tại trường, trong đó hai con lớn đã tốt nghiệp, còn con út vẫn đang học. Tôi đánh giá cao những hoạt động trải nghiệm mà nhà trường tổ chức vì không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các cháu trong dịp hè mà còn giúp các con hiểu thêm về văn hóa vùng miền. Cháu nhà tôi mỗi lần đi học về đều rất vui, hào hứng và luôn mong sớm được đến trường tiếp”.

Học sinh trải nghiệm miền Tây sông nước giữa Mầm non Sao Việt Marina Hải Phòng.

Đại diện nhà trường cho biết, chuỗi hoạt động được xây dựng với mong muốn đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ học qua tranh ảnh hay sách vở, các em được trực tiếp tham gia, quan sát và cảm nhận bằng những hoạt động phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Thùy Dung