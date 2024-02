Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ ngay ngày 30 Tết, 3 người may mắn thoát nạn

Thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, vào khoảng 10h sáng ngày 9/2 (tức 30 tết), tại một nhà dân trong ngõ nhỏ 116 Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã bất ngờ xảy ra cháy.



Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, nhiều người dân đã phát hiện có cháy tại tầng 2 của ngôi nhà cao khoảng 6 tầng nằm sâu trong ngõ 116 Miếu Đầm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Đáng chú ý, trong quá trình xảy ra cháy đã có 3 nạn nhân may mắn thoát nạn ra ngoài.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường đã có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự. Đám cháy sau đó nhanh chóng được dập tắt.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

