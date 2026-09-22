Hà Nội: Ngọn lửa bao trùm dãy nhà kho ven sông Hồng, lực lượng chức năng cấp tập chữa cháy
GĐXH - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h50 phút chiều nay (22/9), tại khu vực kho hàng số 956 đường Bạch Đằng, thuộc địa bàn phường Hồng Hà (Hà Nội).
Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên dữ dội, tạo thành cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét bao trùm nhà kho tại đại chỉ số 956 Bạch Đằng. Người dân di chuyển trên trục đường Nguyễn Khoái có thể dễ dàng quan sát từ xa.
Do hiện trường là dãy nhà kho nằm sát bờ sông với địa hình giao thông đặc thù, việc điều tiết phương tiện và tiếp cận nguồn nước đòi hỏi sự ứng biến nhanh chóng.
Nhận tin báo khẩn cấp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) đã xuất phát lực lượng, lập tức điều Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng phương tiện chuyên dụng tức tốc tới hiện trường.
Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình lăng vòi, chia thành nhiều mũi để phun nước khống chế tâm hỏa và phun làm mát ngăn ngọn lửa táp sang các công trình lân cận.
Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường chi viện thêm Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 7 và số 9 để khẩn trương phong tỏa, cô lập ngọn lửa.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Công tác dập lửa tàn và thống kê thiệt hại tài sản vẫn đang được các lực lượng phối hợp triển khai.
Cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo các cơ sở kho tàng, tiểu thương tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng ngừa cháy nổ; thường xuyên rà soát hệ thống điện, không tập kết hàng hóa dễ bén lửa cạnh nguồn nhiệt và cần chủ động thoát nạn, liên hệ ngay tổng đài 114 khi phát hiện sự cố.
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