Hà Nội: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị ngã văng ra đường sau va chạm với xe bồn khiến người dân bức xúc

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, nữ sinh đi xe máy điện khi vừa đi qua (cầu chui đường cao tốc) nút giao thông Vạn Điểm (thuộc địa bàn xã Phú Xuyên, Hà Nội) thì bất ngờ có va chạm với chiếc xe bồn đi ngược chiều, nạn nhân ngã xuống đường văng sang một bên.

Ảnh cắt từ clip người dân ghi nhận chiếc xe bồn và vết trượt dưới lòng đường

Chiếc xe dừng lại khi đã cán qua nạn nhân

Điều đáng nói, ngay sau khi nạn nhân bị xe bồn hất văng xuống đường, chiếc xe bồn không có dấu hiệu giảm tốc và phanh lại, khiến nhiều người ở khu vực nghi vấn tài xế cố tình cán lên người nạn nhân?!

Trưa cùng ngày, khi PV có mặt, hiện trường đã được dọn dẹp, chiếc xe gây tai nạn đã được đưa về trụ sở công an ở khu vực.

Một số người dân ở khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán sau sự việc, cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người kéo đến để hỗ trợ nạn nhân, tuy nhiên do nạn nhân bị thương quá nặng nên phải cầu cứu y tế và lực lượng chức năng.

“Không chắc chắn nạn nhân có còn sống, nhưng vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương rất nặng, sau đó đã được đưa đi bệnh viện”, người dân ở khu vực cho biết, qua kiểm tra chiếc túi được biết nạn nhân là một nữ sinh lớp 10.

Vết trượt kéo dài dưới lòng đường (ảnh PV nghi nhận)

Khi nữ sinh đi qua gầm cầu thì va chạm với xe bồn (ảnh PV ghi nhận)

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, chỉ huy Đội CSGT số 8 (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã có mặt làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.