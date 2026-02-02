Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5

7 giờ trước

GĐXH - Luật BHXH sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng, chấm dứt và điều kiện tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, áp dụng từ năm 2026; Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi Luật Dân số chính thức có hiệu lực.