Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5
GĐXH - Sau nhiều năm đình trệ, hình hài đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy - KĐT Dịch Vọng (TP Hà Nội) đang dần lộ diện khi người dân đồng loạt tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng.
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh trên diện tích dự án đi qua đang gấp rút thu dọn đồ đạc, tự nguyện tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.
Hàng chục công nhân đang khẩn trương phá dỡ những công trình, hạng mục xây dựng trong khu vực dự án.
Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5:
