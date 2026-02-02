Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5

Thứ hai, 13:48 02/02/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau nhiều năm đình trệ, hình hài đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy - KĐT Dịch Vọng (TP Hà Nội) đang dần lộ diện khi người dân đồng loạt tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy đang được tiến hành khẩn trương.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 2.

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) có chiều dài khoảng 420m. Dù đoạn tuyến không dài nhưng dự án từng rơi vào bế tắc suốt nhiều năm do vướng mắc trong khâu đền bù, GPMB.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 3.

Cuối năm 2025 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt cho 334/338 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000m².

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 4.

Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, UBND phường Cầu Giấy dự kiến áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các hộ dân chưa thực hiện bàn giao mặt bằng, thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026.

Theo ghi nhận, đến nay, nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh trên diện tích dự án đi qua đang gấp rút thu dọn đồ đạc, tự nguyện tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 6.

Tại khu vực dự án phía mặt đường Cầu Giấy, đa phần các hộ dân đã di dời đi nơi khác, hiện công tác phá dỡ đang được triển khai.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 7.

Nhiều máy cẩu liên tục được huy động, đưa tới hiện trường để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Hàng chục công nhân đang khẩn trương phá dỡ những công trình, hạng mục xây dựng trong khu vực dự án.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 9.

Phần lớn các công trình nằm sâu trong ngõ 165 và 201 Cầu Giấy thuộc phạm vi dự án đã được phá dỡ, tạo ra khoảng không gian thoáng đãng.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 10.

Trên khu vực giải tỏa hiện đang ngổn ngang vật liệu xây dựng, một số người thu mua phế liệu cũng tìm đến đây để nhặt, thu gom sắt vụn, vật liệu còn giá trị sử dụng.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 11.

Nhiều ngôi nhà trong khu vực đã được các hộ dân thu dọn, di dời hoàn tất, hiện không còn người sinh sống và chỉ chờ lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ theo kế hoạch.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5 - Ảnh 12.

Khi tuyến Vành đai 2,5 được khép kín, Hà Nội sẽ có thêm trục giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm ùn tắc, cải thiện môi trường đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5:

Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ "chạy nước rút" về đích trước Tết Nguyên đán 2026Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn

Làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn

Hà Nội: Dự án đường 'đắt nhất hành tinh' dần thành hình, dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1

Hà Nội: Dự án đường 'đắt nhất hành tinh' dần thành hình, dự kiến thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?

Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?

Cùng chuyên mục

Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026

Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mở đầu chuỗi hội chợ thường niên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Tin sáng 2/2: Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026; Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vui

Tin sáng 2/2: Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026; Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vui

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Luật BHXH sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng, chấm dứt và điều kiện tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, áp dụng từ năm 2026; Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi Luật Dân số chính thức có hiệu lực.

Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Thời sự - 16 giờ trước

Ra đồng đặt lồng bắt cua, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ khi con tê tê quý hiếm bị mắc kẹt trong lồng.

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Thời sự - 20 giờ trước

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Thời sự - 23 giờ trước

Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026

Thời sự - 1 ngày trước

Mua bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định quảng cáo trên Internet... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2.

Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều xã, phường, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Xem nhiều

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Thời sự

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng

Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng

Thời sự
Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Thời sự
Tin sáng 2/2: Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026; Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vui

Tin sáng 2/2: Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026; Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vui

Thời sự
Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top