Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà
Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ngày 1/2, lãnh đạo UBND xã Mường La (tỉnh Sơn La) cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình đã phát hiện thi thể chị Lê Thị C. (44 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La, trên sông Đà.
Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở đoạn sông gần chân Thủy điện Sơn La. Sau khi được tìm thấy, thi thể chị C. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Sáng 29/1, Công an xã Mường La tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La, về việc không thấy chị C. đến cơ quan làm việc, đồng thời không thể liên lạc được qua điện thoại.
Gia đình chị Chuyên cũng xác nhận mất liên lạc với chị từ chiều 28/1. Trích xuất camera an ninh cho thấy vào thời điểm này, chị Chuyên rời khỏi trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La.
Nhận được thông tin, Công an xã Mường La đã phát thông báo tìm người mất tích và triển khai các biện pháp tìm kiếm trên địa bàn và khu vực sông Đà. Đến gần trưa 31/1, thi thể nạn nhân được phát hiện.
Hiện cơ quan công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
