Tin sáng 2/2: Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026; Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vui

Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026

Nhiều đối tượng có thể bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026. Ảnh minh hoạ

Thông tin trên Người lao động, BHXH Việt Nam cho biết khoản 1 và khoản 2 Điều 75 Luật BHXH 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, cũng như điều kiện để người thụ hưởng được tiếp tục chi trả.



Theo đó, từ năm 2026 việc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được áp dụng đối với người đang hưởng nếu thuộc một trong các trường hợp: xuất cảnh trái phép; bị Tòa án tuyên bố mất tích; hoặc không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định.

Trong khi đó, việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ bị chấm dứt nếu người đang hưởng đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết; có văn bản từ chối hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc hưởng BHXH là không đúng quy định pháp luật.

Luật cũng nêu rõ các trường hợp được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp sau khi bị tạm dừng. Cụ thể, người xuất cảnh trái phép nhưng sau đó trở về; người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết nhưng có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định này; hoặc trường hợp trước đó chưa xác minh được thông tin người thụ hưởng nhưng nay đã hoàn tất việc xác minh theo quy định, sẽ được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Đáng lưu ý, đối với các trường hợp trên, việc chi trả bao gồm cả số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của thời gian chưa nhận.

Riêng trường hợp người hưởng có văn bản từ chối nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, khi có đề nghị bằng văn bản để hưởng lại, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục chi trả kể từ thời điểm nhận được đề nghị. Tuy nhiên, khoản tiền của thời gian chưa nhận do người hưởng tự nguyện từ chối trước đó sẽ không được truy lĩnh.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, với các trường hợp bị tạm dừng do không xác minh được thông tin, người thụ hưởng chỉ được tiếp tục chi trả khi đã hoàn tất xác minh với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Ảnh minh họaChính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 3/2026. Ảnh minh họa: TL





Theo VOV, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong phụ lục ban hành kèm theo công văn, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị được nêu tại Nghị quyết 265/2025/QH15.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Công văn 38/TTg-QHĐP năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ nội dung phân công nhiệm vụ như sau: Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh mức lương cơ sở theo Kết luận 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Thời gian thực hiện là trong tháng 3/2026.

Đến thời điểm hiện nay, Nghị định quy định mức lương cơ sở mới cho năm 2026 vẫn đang trong quá trình xây dựng. Do đó, văn bản mới nhất đang được áp dụng về mức lương cơ sở đối với CBCCVC và người lao động năm 2026 vẫn là Nghị định 73/2024/NĐ-CP với mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng.

Theo đó, khi điều chỉnh mức lương cơ sở đồng nghĩa với việc tăng lương cơ sở theo lộ trình bắt đầu từ tháng 3/2026 theo Kết luận 206 cho toàn bộ CBCCVC và người lao động khu vực công phải bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. Vậy đối tượng nào được áp dụng tăng mức lương cơ sở từ tháng 3/2026?

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã.

- Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP).

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an, lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vui

Theo quy định mới từ Luật Nhà ở 2023 (được sửa đổi bởi Luật Dân số), danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đã được nới rộng đáng kể. Bên cạnh các nhóm truyền thống, chính sách mới tập trung vào việc bao phủ đồng thời cả khu vực đô thị và nông thôn, đặc biệt là những vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất là việc bổ sung nhóm đối tượng thứ 11: Người có từ hai con đẻ trở lên. Đây là lần đầu tiên yếu tố quy mô gia đình được đưa vào làm điều kiện pháp lý để tiếp cận nhà ở xã hội. Sự điều chỉnh này phản ánh nỗ lực của Nhà nước trong việc giải quyết bài toán mức sinh thấp tại các đô thị lớn, nơi áp lực chi phí nhà ở đang là rào cản chính đối với các gia đình trẻ.

Dưới đây là 11 đối tượng được mua nhà ở xã hội từ ngày 1/7/2026.

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

3. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

4. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

6. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2023, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật Nhà ở 2023.

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

8. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác được mua nhà ở xã hội nếu chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

9. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.

10. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

11. Người có từ 2 con đẻ trở lên.

Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Sau khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dừng hoạt động, Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông (ảnh minh họa)





Thông tin trên Người lao động, Bộ Xây dựng đang Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Xây dựng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được thành lập từ năm 1997 theo Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã trải qua nhiều lần kiện toàn, trong đó có các đợt kiện toàn quan trọng vào các năm 2010, 2011 và gần đây nhất là theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2027 về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá, trong suốt quá trình hoạt động, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp, đã góp phần hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối, đôn đốc và phối hợp liên ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thúc đẩy công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, mô hình này cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa Ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương; còn có hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối và chưa làm rõ đầy đủ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vì vậy, trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Dự thảo Quyết định dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 22/2017/QĐ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố để chấm dứt hoạt động của các cơ quan này.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bộ Công an được giao là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc sau khi Ủy ban An toàn giao thông guốc gia dừng hoạt động; bao gồm tổng hợp số liệu tai nạn giao thông, theo dõi tình hình, đánh giá xu hướng, báo cáo định kỳ và đột xuất, đề xuất các biện pháp chỉ đạo liên ngành khi cần thiết.

Bộ Xây dựng đề nghị thời gian dự kiến Thủ tướng Chính phủ thông qua ban hành trong tháng 3-2026.

Cán bộ, công chức nhận ngay 10 tháng lương khi về xã làm việc

Thông tin trên Tiền phong, bà Nguyễn Thị Bích Huệ (ở Lào Cai) phản ánh, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ các sở, ngành được tăng cường về làm việc tại các xã, được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở . Chế độ hỗ trợ nêu trên được chi trả khi nào, thực hiện chi trả căn cứ điều khoản nào hay phải có hướng dẫn của tỉnh?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết: Điều 12 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ đã quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở và thời điểm được nhận trợ cấp.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cử đi; được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Sau khi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại đơn vị nơi cử đi hoặc được bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở.

Người được tăng cường về cơ sở còn được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan trung ương tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) theo vị trí việc làm trước khi cử đi; được trợ cấp một lần bằng 3 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, cùng các chế độ chính sách tương tự kể trên.

Cũng theo Bộ Nội vụ, khoản 4 Điều 19 Nghị định số 178/2024 đã quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường đi công tác ở cơ sở.

Người được cử đi công tác cần liên hệ với cơ quan chức năng của địa phương để được giải quyết.

Ba thay đổi đáng chú ý tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trên SKĐS, trao đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, GS.TS Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) khẳng định, đề thi và phương thức đánh giá về cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay sẽ có một số điều chỉnh về quy trình, giấy tờ và tổ chức nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu đánh giá năng lực người học một cách thực chất nhất..

Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở sự tối giản hóa thủ tục hành chính để phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh các đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được tinh gọn, Bộ GD&ĐT quyết định tích hợp các loại giấy tờ nhằm giảm bớt áp lực về hồ sơ cho cả thí sinh lẫn đơn vị quản lý. Theo đó, Giấy báo dự thi và Thẻ dự thi sẽ được gộp chung thành một loại văn bản duy nhất là "Giấy báo dự thi".

Tương tự, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp, giúp thí sinh thuận tiện hơn trong quá trình xét tuyển đại học. Toàn bộ các loại giấy tờ này sẽ do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp cấp và lưu trữ, thay vì qua nhiều cấp trung gian như trước đây.

Song song đó, quy trình thanh tra cũng có sự dịch chuyển quan trọng khi các bộ phận thanh tra giáo dục được chuyển giao về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra cấp tỉnh, đảm bảo tính khách quan và giám sát chặt chẽ hơn cho kỳ thi.

Về nội dung chuyên môn, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi Bộ GD&ĐT chính thức chỉ tổ chức thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Những thí sinh tự do từng theo học chương trình cũ (2006) sẽ không còn kỳ thi riêng mà phải chủ động ôn tập theo cấu trúc năng lực mới. Đề thi năm nay tiếp tục được thiết kế theo hướng "mở", tập trung tối đa vào khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, khoa học và xã hội thay vì kiểm tra trí nhớ máy móc.

Đặc biệt, môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất sẽ kiên trì sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa để hình thành tư duy độc lập và xóa bỏ triệt để tình trạng "đọc chép theo văn mẫu". Ma trận đề thi cũng được phân hóa rõ nét với tỷ lệ câu hỏi ở mức độ Biết và Hiểu chiếm khoảng 70% phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp, trong khi các câu hỏi ở mức độ Hiểu và Vận dụng chiếm tới 60% để tạo sự phân hóa mạnh mẽ, giúp các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh.

Điểm nhấn mang tính đột phá và tạo sự tò mò nhất chính là lộ trình thi trên máy tính. Ông Huỳnh Văn Chương cho biết, trong năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô lên tới 100.000 thí sinh. Đây là đợt tổng duyệt quan trọng để xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa và rà soát hạ tầng công nghệ thông tin trên phạm vi toàn quốc trước khi chính thức triển khai rộng rãi vào năm 2027.

Mục tiêu hướng tới là mỗi đơn vị hành chính mới sẽ có các điểm thi trên máy tính chuyên biệt, vừa đảm bảo tính hiện đại, vừa nâng cao độ chính xác và bảo mật. Với việc kỳ thi dự kiến được tổ chức sớm hơn mọi năm, thí sinh cần chủ động phân phối thời gian hợp lý, bám sát chương trình mới và chuẩn bị tâm thế vững vàng để thích ứng với những thay đổi tất yếu của thời đại số.

Danh sách 34 điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2026 tại Hà Nội

Màn pháo hoa mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công tại Hà Nội, tối 23/1. (Ảnh: VTC)

Thông tin trên VTC News, theo kế hoạch dự kiến, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời lượng 15 phút vào đêm 17/2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hoạt động được triển khai tại nhiều khu vực trên địa bàn, với tổng cộng 34 trận địa pháo hoa, gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của đông đảo người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Trong đó, Hà Nội dự kiến bố trí 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.

Cụ thể, các trận địa pháo hoa tầm cao dự kiến được đặt trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm.

Tại khu vực phía Nam và phía Tây nội đô, pháo hoa sẽ được bắn tại Đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm) và vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Ngoài ra, các điểm bắn tầm cao còn được bố trí tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông), Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây), khu đất dự án hồ điều hòa thuộc xã Thanh Trì, Trung tâm Thể dục thể thao xã Đông Anh, Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh) và Công viên Gia Lâm (xã Gia Lâm).

Cùng với pháo hoa tầm cao, TP Hà Nội dự kiến tổ chức 23 trận địa pháo hoa tầm thấp tại nhiều điểm trên địa bàn.

Tại khu vực nội thành, pháo hoa tầm thấp dự kiến được bắn ở Đông Nam hồ Ngọc Khánh (phường Giảng Võ), Công viên hồ Đền Lừ (phường Tương Mai), Công viên Long Biên và Công viên Kid Bằng Lăng trong khu đô thị Vinhomes Riverside (phường Việt Hưng), hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa), Công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy), Công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Công viên Phùng Khoang (phường Đại Mỗ).

Ở khu vực ngoại thành, các trận địa pháo hoa tầm thấp dự kiến đặt tại sân thượng tầng 5 trụ sở UBND xã Quang Minh; sân vận động các xã Quảng Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Vân Đình, Sóc Sơn, Phúc Thọ; khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc; sân thượng tầng 6 trụ sở cơ sở 3 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ (xã Quốc Oai); tiểu khu Thao Chính (xã Phú Xuyên); Công viên Hồ sinh thái (xã Mỹ Đức); Công viên cây xanh (xã Thanh Oai); khu đô thị Mailand Hanoi City (xã Sơn Đồng) và khu trạm bơm xã Minh Châu.

Uống rượu từ hôm trước, sáng hôm sau lái xe đi làm, bị phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt?

Ảnh minh họa

Thông tin trên VTV, Bộ Công an đã nhận được thắc mắc của công dân như sau: "Tôi uống rượu từ chiều ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm và được Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn của tôi ở mức 3, tôi bị giữ Giấy phép lái xe.

Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi không uống rượu vào ngày hôm sau là thời điểm tôi bị xử phạt thì trường hợp của tôi xử lý thế nào cho đúng và tôi phải chứng minh như thế nào?"

Về nội dung trên, Bộ Công an trả lời:

Khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại thời điểm khi Cảnh sát giao thông kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.