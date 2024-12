Hà Nội: Đường vừa mở rộng để giảm ùn tắc đã bị người dân lấn chiếm

Trong thông báo thí điểm tổ chức lại giao thông, Sở GTVT đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.