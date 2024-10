Hà Nội: Gần 1 tháng ra quân có 7.614 học sinh vi phạm giao thông

Thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, tính từ ngày 1/10 đến 28/10, lực lượng CSGT, CSGT-TT trên địa bàn đã xử lý 7.614 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc nhóm lứa tuổi học sinh, tạm giữ 3.495 phương tiện các loại.

Theo đó, có 6.602 trường hợp học sinh vi phạm về mũ bảo hiểm, 1.379 trường hợp điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện; xử lý 453 trường hợp phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Lực lượng chức năng cũng đã xác minh và lập danh sách hơn 3.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Song song với đó, toàn TP Hà Nội đã tổ chức 147 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến 134.905 học sinh và 11.232 giáo viên các cấp học. Đồng thời ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với 43.902 học sinh; xây dựng 45 mô hình cổng trường an toàn giao thông; trao tặng 1.124 mũ bảo hiểm và nhiều vật phẩm khác cho các em học sinh.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và chỉ đạo của Bộ Công an, từ 1/10 đến hết 31/10, lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với học sinh THCS và THPT; phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, xử lý chủ phương tiện và phụ huynh chở học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

