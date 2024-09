Phụ huynh cần lưu ý những điều này trước khi 'giao' xe cho con tham gia giao thông

Quan sát trên các tuyến đường, trong khung giờ cao điểm ở Hà Nội, không khó để bắt gặp học sinh trong trang phục, đồng phục điều khiển xe máy, xe điện, tham gia giao thông, chấp hành tốt các quy định an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu đèn chỉ huy giao thông,... nhưng cũng còn đó một số trường hợp phụ huynh, chở con phía sau không đội mũ bảo hiểm, đi vượt đèn đỏ.

Tuy nhiên, khi bị lực lượng CSGT dừng phương tiện, xử lý vi phạm thì nhiều học sinh và phụ huynh viện đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt số 1 (Công an TP. Hà Nội), cho biết: "Nếu cha mẹ chấp hành đúng pháp luật, không biện minh nhiều lý do như "quên", "không để ý" thì sẽ không có chuyện bị CSGT xử phạt trước mặt con. Không có chuyện các em "tự ý" lấy xe đi chơi với bạn. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cha mẹ giao xe cho con khi chưa đủ độ tuổi điều khiển".

Trường hợp nam sinh THPT điều khiển xe chở bạn ra phố không đội mũ bảo hiểm, đáng chú ý, em học sinh này chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô.

Không chỉ vi phạm TTATGT, nhiều em trong độ tuổi học sinh thiếu sự quan tâm dạy bảo của gia đình, đã có những hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình, khoảng 16h30 ngày 23/9/2024, tại phố Xã Đàn (quận Đống Đa), Tổ công tác đặc biệt số 9 (Công an TP. Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe mô tô không đeo biển kiểm soát, chạy tốc độ cao trên đường. Bằng các nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dừng được xe. Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 1 gậy 3 khúc bằng kim loại, một số vỏ chai thủy tinh.

Danh tính người điều khiển xe được làm rõ là L.V.P (SN 2008) người ngồi sau xe là Q.V.Q (SN 2008) đều trú tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Làm việc với Tổ công tác, các em cho biết đã bỏ học, xuống Hà Nội sống lang thang cùng bạn bè, mang theo gậy 3 khúc và vỏ chai thủy tinh để phòng thân. Sự việc sau đó đã được bàn giao cho Công an phường sở tại để điều tra, xử lý theo quy định.

Trường hợp 2 nam sinh quê ở tỉnh Sơn La bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện mang theo hung khí.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt số 9 chia sẻ: "Mặt trái của internet và mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ hiện nay. Trong khi đó nhiều người trưởng thành, thậm chí người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội có những hành vi không chuẩn mực, quay clip đua xe, bốc đầu, đánh võng đăng tải lên mạng xã hội nếu các em không được cha, mẹ quan tâm, quản lý kịp thời sẽ ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ".

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 5/9/2024 đến nay, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an cơ sở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức gần 20 buổi học ngoại khoá, tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho gần 23.000 học sinh các cấp và hàng nghìn giáo viên.

Trường hợp phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm bị Tổ công tác đặc biệt phát hiện, xử lý trên phố Bà Triệu.

Đồng thời qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 785 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 427 phương tiện các loại, phạt tiền khoảng 400 triệu đồng. Các vi phạm điển hình như: Không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện và giao xe cho người chưa đủ điệu kiện… trong đó, 10 Tổ công tác đặc biệt xử lý 425 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, tạm giữ 161 phương tiện, riêng vi phạm về đội mũ bảo hiểm 352 trường hợp.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT, Công an TP chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó, việc bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực.

Ngay vào đầu năm học mới, lực lượng CSGT đã tăng cường tuyên truyền phổ biến an toàn giao thông cho các em học sinh các cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh. Trước tình hình trên, Phòng CSGT sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước".

Giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông là kết hợp giữa giáo dục, quản lý, xử lý giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, uốn nắn ngăn chặn ngay từ ban đầu các hành vi vi phạm.

Gia đình đừng buông lỏng quản lý hoặc phó mặc cho nhà trường, cho cơ quan chức năng bởi trước hết, sự quan tâm, giáo dục của phụ huynh sẽ đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của chính con em mình và cả những người cùng tham gia giao thông.

