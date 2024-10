Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Bắc Ninh

Chiều 28/10, thông tin từ Công an tỉnh và Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải BKS 25C-041.27 (do Trần Văn Quân SN 2001, ở tỉnh Lào Cai) điều khiển và xe bồn chở bê tông (do Nguyễn Văn Thanh, SN 1964, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển và xe Mazda3 BKS 99A-557.97 (do Nguyễn Văn Tân, SN 1994, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đã khiến 2 tài xế xe tải và xe bồn tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh sáng 28/10. Ảnh: NDCC

Theo đó, cả tài xế điều khiển xe tải và xe bồn mắc kẹt trong cabin, dù được lực lượng chức năng tiến hành cắt xe, giải cứu và đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng nay (28/10), tại Km 18+200 thuộc thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, xe bồn chở bê tông tươi lưu thông hướng Hải Dương - Bắc Ninh, xe tải chở đất đi theo hướng ngược lại. Khi đến cổng KCN Quế Võ II đã xảy ra va chạm mạnh.

Thời điểm hai xe "đấu đầu", xe ô tô con 4 chỗ lưu thông hướng Hải Dương - Bắc Ninh đi tới nên bị đất đá văng trúng, làm hỏng xe.

Phần cabin của xe tải và xe bồn đều biến dạng nặng sau va chạm.

Bên cạnh đó còn có 3 xe mô tô khác cũng bị va chạm mạnh làm hư hỏng phương tiện. Rất may, những người ngồi trên xe mô tô đã kịp bỏ xe chạy thoát khỏi hiện trường nên chỉ bị thương nhẹ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ, Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

