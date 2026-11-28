Hà Nội siết chặt quản lý bụi công trường, buộc lắp camera, cảm biến AI giám sát, đình chỉ thi công nếu xây dựng ô nhiễm GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các công trình xây dựng trên địa bàn phải kiểm soát chặt chẽ nguồn phát tán bụi ngay từ khâu phá dỡ, kiên quyết không cho xe chở vật liệu chưa bảo đảm vệ sinh rời công trường và đình chỉ thi công nếu để xảy ra ô nhiễm.

Ngày 27/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Dương Nội và kết nối trực tuyến tới 8 phường: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Kiến Hưng, Hà Đông, Phú Lương, Yên Nghĩa.

Nhiều kiến nghị dân sinh về đất dịch vụ, cư trú và chuyển đổi số

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và chương trình hành động của các đại biểu từ đầu nhiệm kỳ, cử tri Đơn vị bầu cử số 4 bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời nêu lên nhiều vướng mắc sát sườn tại cơ sở.

Cử tri Trần Hữu Trí (phường Dương Nội) đánh giá cao việc HĐND thành phố đã thống nhất phương án xử lý đối với các trường hợp được chấp thuận giao đất dịch vụ, đất ở nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, ông phản ánh người dân tại các khu đất dịch vụ hiện vẫn gặp nhiều rào cản về thủ tục đất đai khi đăng ký thường trú, tạm trú, kiến nghị cơ quan chức năng sớm tháo gỡ để người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri Trần Hữu Trí (phường Dương Nội) đánh giá cao việc HĐND thành phố đã thống nhất phương án xử lý đối với các trường hợp được chấp thuận giao đất dịch vụ, đất ở nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Ảnh: Văn Tuyến

Về công tác quản lý, cử tri Vũ Tuấn Tú (phường Yên Nghĩa) đề xuất đẩy nhanh chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai theo hướng tập trung, chuyên nghiệp; nâng cao năng lực, bảo vệ cán bộ cấp phường và siết chặt kỷ luật phối hợp liên thông.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Nam (phường Dương Nội) kiến nghị xây dựng lộ trình hợp nhất về một nền tảng số duy nhất từ Trung ương tới cơ sở, giúp người dân chỉ cần dùng một ứng dụng và cán bộ chỉ nhập liệu một lần.

Xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điểm lại những hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố thời gian qua như giám sát dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về phát huy lợi thế trung chuyển hàng không phát triển du lịch Thủ đô vào đầu tháng 12/2026 và những kết quả đối ngoại quan trọng tại Mátxcơva.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà khẳng định sẽ phân loại, chuyển kiến nghị tới cơ quan Trung ương hoặc yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ đầu mối chủ trì, thời hạn giải quyết.

Về công tác cán bộ, thành phố sẵn sàng bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, với điều kiện không vụ lợi cá nhân.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định sẽ phân loại, chuyển kiến nghị tới cơ quan Trung ương hoặc yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ đầu mối chủ trì, thời hạn giải quyết. Ảnh: Văn Tuyến

Giải đáp trọng tâm về đất dịch vụ và trật tự xây dựng, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết thành phố đã ban hành hai nghị quyết quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn:

Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND (ngày 15/7/2026) về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở, tạo cơ sở giải quyết tồn tại ở 17 xã, phường.

Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND (ngày 28/10/2026) quy định cơ chế đặc thù giải quyết vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án, bao gồm các dự án được dư luận đặc biệt quan tâm như CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La.

Nêu rõ quan điểm chỉ đạo trong quá trình thực hiện, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Quan điểm là phải xử lý vi phạm nghiêm minh, bên cạnh đó, phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc khắc phục hậu quả cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân".

Để hai nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền các phường khẩn trương rà soát từng trường hợp, xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể và công khai phương án để người dân nắm bắt, giám sát.

"Thường trực HĐND thành phố sẽ giám sát toàn diện việc triển khai hai nghị quyết này, kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền", Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khẳng định.