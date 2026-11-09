Diễn dàn 'Văn hóa với doanh nghiệp' 2026: 'Biến' nền tảng văn hóa thành sức mạnh kinh tế và giá trị xã hội

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Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 GĐXH - Chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với chủ đề "Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia", diễn đàn năm nay ghi nhận bước chuyển mình mang tính bước ngoặt từ việc xây dựng nhận thức, khung tiêu chuẩn sang hành động thực chất, lượng hóa hiệu quả và nhân rộng mô hình trong đời sống kinh tế - xã hội.

Văn hóa kinh doanh: Giữ chữ tín, chăm lo người lao động

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình một thập kỷ kiến tạo chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm cộng đồng.

Nhắc lại quan điểm sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa", Bộ trưởng nhấn mạnh văn hóa kinh doanh chính là chiếc mỏ neo tạo dựng niềm tin và uy tín dài lâu cho thương hiệu Việt.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.

Bà Thanh cũng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ vận động, tuyên truyền sang thực hành cụ thể; từ tôn vinh sang đo lường hiệu quả quản trị, gắn văn hóa doanh nghiệp với hệ giá trị gia đình và hệ giá trị quốc gia.

Đồng quan điểm, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) khẳng định, văn hóa không phải khẩu hiệu trừu tượng mà hiện diện sống động trong từng hành vi như giữ trọn chữ tín với đối tác và người tiêu dùng;

Bảo đảm chất lượng, độ an toàn của sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân; Chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Đưa giá trị văn hóa vào quản trị và hoạt động kinh doanh

Trên nền tảng kết quả 10 năm, Diễn đàn công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 theo cấu trúc 9-4-2, gồm chín cấu phần, bốn chương trình hành động và hai đề án phát triển. Khung hành động đánh dấu bước chuyển từ xây dựng hệ giá trị sang hình thành công cụ và cơ chế thực thi, giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ trưởng thành văn hóa, nhận diện những hạn chế trong quản trị và xác định giải pháp cải thiện.

Chín cấu phần gồm Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; Bộ đo văn hóa kinh doanh địa phương VBCI-Local; Chỉ số niềm tin Trust Index; Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu (VBN GLOBAL) và Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tại diễn đàn.

Bốn chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hành văn hóa kinh doanh; phát triển hệ sinh thái tại địa phương; kết nối doanh nhân Việt Nam toàn cầu và vận hành Liên minh chiến lược. Hai đề án hướng tới chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời phát huy văn hóa kinh doanh trong phát triển bền vững các ngành công nghiệp văn hóa.

Khung hành động được triển khai theo ba giai đoạn: 2026-2027 tập trung xây dựng, thí điểm và kiểm chứng các công cụ; 2028-2030 mở rộng mô hình hiệu quả; 2031-2035 củng cố kết quả và đánh giá tác động. Quá trình thực hiện chú trọng xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực, trách nhiệm và các chỉ tiêu đo lường, để việc thực hành các giá trị văn hóa gắn với kết quả cụ thể.

Cùng với đó, Liên minh chiến lược giai đoạn 2026-2035 được ra mắt với sự tham gia của 28 đơn vị, gồm 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước. Hoạt động trên cơ sở tự nguyện, Liên minh hướng tới kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai các sáng kiến, góp phần đưa Khung hành động vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Toàn cảnh Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định, khu vực tư nhân đóng vai trò đồng kiến tạo quan trọng trong việc giải quyết các thách thức xã hội. Đặc biệt, đại diện UNESCO nhấn mạnh trong kỷ nguyên chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp phải gắn liền với đạo đức công nghệ, bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ con người trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, vai trò của nữ doanh nhân trong quản trị bao trùm và thu hẹp khoảng cách giới cũng là nhân tố cốt lõi giúp văn hóa kinh doanh phát huy trọn vẹn giá trị nhân văn.