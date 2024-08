Hà Nội: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến một người tử vong ở Thanh Oai

Ngày 27/8, thông tin từ UBND xã Phương Trung (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng vào đêm 26/8 khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hai nhóm này sau đó lao vào hỗn chiến. Hậu quả, khiến một người tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân gần đó đã lập tức thông báo cho cơ quan công an.

Được biết nạn nhân tử vong là người sinh sống trên địa bàn xã Phương Trung. Nhóm thanh niên tham gia đánh nhau có cả người địa phương và nơi khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã khẩn trương vào cuộc, xác minh. Ngay trong đêm 26/8, cơ quan công an đã bắt giữ thành viên 2 nhóm thanh niên trên và tiến hành lấy lời khai.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

